Cristian Benavente ya es papá: su novia Claudia Sanjurjo presentó a su primogénita con tiernas fotos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristian Benavente ya es papá. El futbolista peruano se mostró al lado de su primogénita en un carrusel de tiernas fotografías publicadas por su pareja la española Claudia Sanjurjo en sus redes sociales.

En la primera imagen, compartida en Instagram, se ve a la pequeña echada en una cama mientras junta sus pies y aprieta su pequeña mano. Otra imagen presenta al actual volante de Sporting Cristal, conocido como ‘El chaval’, sobre la bebé viéndola fijamente.

Por otro lado, se pudieron ver arreglos de flores, peluches, telas, almohadas, entre otros regalos para la pequeña de quien aún no se conoce su nombre. Otra foto muestra sus pies y en otra aparece dentro de un coche. “De blanco y negro a color. Te amo”, escribió Claudia en su post el último domingo

Del mismo modo, diversos usuarios, entre amigos y familiares, comentaron la publicación mandando sus felicitaciones a la pareja. “Felicidades por su princesita”, “Tengo ganas de conocerla”, “Ya falta poco para conocerla”, “Disfrútenlo que es lo mejor del mundo”, “Miles de bendiciones para ustedes”, fueron alguno de los comentarios.

Cabe mencionar que Cristian Benavente aún no publica fotos de su hija en sus redes sociales. Sin embargo, en junio de este año, el también exseleccionado peruano publicó fotos al lado de Claudia Sanjurjo celebrando su baby shower.

Cristian Benavente confirmó el embarazo de su novia Claudia Sanjurjo. | Fuente: Instagram

Cristian Benavente confirmó embarazo de su novia Claudia Sanjurjo

Cristian Benavente anunció que está a la espera de su primer hijo con su novia Claudia Sanjurjo. A través de su cuenta de Instagram, el delantero publicó varias imágenes junto a su pareja durante una reunión íntima realizada en España.

El post se dio previo a la celebración del Día del Padre, el último 7 de junio, fecha que aparece bordada en la manga de la camisa que el futbolista de 31 años luce en una de las fotografías compartidas.

En otra imagen en blanco y negro, Benavente posa junto a su pareja. Aunque la publicación no incluye texto, el deportista la acompañó con dos emoticones, un corazón blanco y un reloj de arena, aludiendo a la dulce espera.

¿Quién es Claudia Sanjurjo, la pareja de Cristian Benavente?

Claudia Sanjurjo, pareja actual de Cristian Benavente y madre de su bebé, es especialista en medicina estética.

Sanjurjo posee estudios de maestría en esta rama médica, además tiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte contenido educativo y profesional enfocado en bienestar y salud estética.

En su perfil, se describe como una profesional comprometida con ayudar a las personas a "sacar la mejor versión de uno mismo".

Claudia Sanjurjo, pareja actual de Cristian Benavente, es especialista en medicina estética. | Fuente: Instagram (clausanjurjo)

Cristian Benavente y sus romances más comentados

Actualmente Cristian Benavente juega en el Sporting Cristal luego de su paso por el FC Gloria Buzău, de Rumania. Sin embargo, su talento lo ha llevado a competir en otras ligas de Europa, entre ellas las de España, Inglaterra, Bélgica y Francia.

En 2018 mantuvo una breve relación con la belga Ségoléne Faid’Herbe durante su paso por el Sporting Charleroi. Posteriormente, oficializó su romance con la influencer española Sara Valenzuela, pero el vínculo no prosperó.

A finales de 2023 también fue relacionado con la modelo Alexandra Méndez 'La chama', aunque sin confirmación oficial. Fue recién en 2024 que comenzó a compartir públicamente momentos de pareja al lado Claudia Sanjurjo.

