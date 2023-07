¡Se luce! Roger Federer canta junto a Coldplay durante concierto en Zurich y emociona a fans

Roger Federer se lució cantando junto a Coldplay durante un concierto en Zurich el último sábado 1 de julio. Por medio de sus redes sociales, el extenista suizo publicó una serie de fotografías y videos donde se le ve arriba de un escenario en el estadio Letzigrund coreando los temas del grupo británico ante miles de fanáticos que no dudaron en compartir el curioso momento en Internet.

Asimismo, Federer, quien no irá a Winbledon por primera vez tras su retiró del tenis en setiembre del año pasado, tocó una pequeña maraca para acompañar la guitarra y voz de Chris Martin, quien se mostraba contento de compartir el escenario con el ex deportista mientras cantaba el tema ‘Don’ Panic’, del álbum ‘Parachutes’.

Al escuchar la interpretación combinada entre Federer y Coldplay, diversos fanáticos saltaron de alegría y estallaron en aplausos alabando la escena mientras grababan.

Roger Federer acudió al concierto de Coldplay junto a su esposa, Mirka Vavrinec, con quien se fotografió antes de subir al escenario para acompañar al grupo de rock alternativo que tiene éxitos canciones como ‘The Scientist’, ‘Fix You’, ‘Paradise’, ‘Yellow’, ‘Viva la Vida’, entre otros.

Roger Federer sube al escenario y canta junto a Coldplay durante concierto en Zurich, Suiza. | Fuente: Instagram (rogerfederer)

Adventure of a Lifetime💫🎈 pic.twitter.com/zy78pCG6u3 — Roger Federer (@rogerfederer) July 3, 2023

“La aventura de una vida”, escribió el extenista en su publicación donde aparece en otra foto junto a Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion y Phil Harvey, quienes se encuentran de gira internacional para presentar su último disco ‘Music of the Spheres’. Por su parte, Coldplay respondió a la publicación de Federer. “Fuiste perfecto en la coctelera, Roger. ¿Hay algo que no puedas hacer?”, expresó la banda.

“Rey dentro y fuera de la cancha”, “En todas tus vidas pasadas necesitabas hacer todo bien”, “El mejor deportista que jamás existió”, “Roger, siempre rey”, “El nuevo miembro de Coldplay”, “Te extrañamos también en la cancha”, fueron algunos comentarios de los seguidores del ganador de 20 Grand Slams.

Roger Federer estará presente en Wimbledon tras concierto

Luego de estar presente en el concierto de Coldplay en Suiza, Roger Federer estará esta semana en la ceremonia de un nuevo torneo en Wimbledon, en Londres. No obstante, esta vez lo hará como un espectador más y ya no como tenista tras confirmar su retiro por lesiones en su pierna izquierda.

Cabe resaltar que este 2023 se cumplen 20 años desde la victoria de Roger Federer contra el australiano Mark Philippousis. Federer recibirá un homenaje en Wimbledon, escenario donde ganó en ocho oportunidades, siendo la última vez el 2017.