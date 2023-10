David Bisbal y el emotivo abrazo con su padre José Bisbal, quien padece de Alzheimer [VIDEO]

David Bisbal conmovió las redes sociales al mostrar un emotivo momento con su padre José Bisbal, quien se encuentra hospitalizado por sufrir de Alzheimer. Como parte de su documental ‘Bisbal’ sobre los veinte años de carrera musical en Movistar Plus, se emitió un fragmento donde el cantante español visita a su padre, quien no lo recuerda.

En el registro audiovisual, de casi dos minutos y que fue compartido en Twitter, se ve como David Bisbal inicia un diálogo con su papa donde le recuerda que fue boxeador profesional en su juventud en España. Al inicio, el intérprete de ‘Ave María’ le confiesa que su padre se llama José Bisbal Carrillo, haciendo que su familiar le diga que es él.

“Es que tú eres mi padre y yo soy David ¿no te acuerdas de mí? Lo que pasa es que he crecido, tengo barba blanca y todo. Tu fuiste boxeador, boxeador de Granada”, le dijo David Bisbal, quien vestía una camisa blanca y unos lentes de sol, que se los quitó para mirar fijamente a su padre.

“Yo ya sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo si me acuerdo de ti y eso es lo más importante. Estás muy guapo Pepe, te quiero mucho”, expresó el cantante español quien enseguida entonó ‘Almería’, una de las acciones especiales que compuso Bisbal, quien se vio sorprendido al ver como su padre continuaba con la letra de su sencillo.

David Bisbal es uno de los cantantes españoles más populares del pop y balada romántica. | Fuente: Instagram (davidbisbal)

David Bisbal conmueve con una escena llena de amor junto a Pepe, su padre, ex boxeador afectado por el Alzheimer.



No se pierdan este documental acerca de sus veinte años de carrera. Disponible en Movistar Plus+

Seguidamente, David Bisbal le pide a su padre José que se levante para que le pueda dar un abrazo. “Para mí lo más importante, por encima de la música y mi carrera, sin ninguna duda, es mi familia”, se escucha decir al compositor.

David Bisbal estrenará documental sobre su carrera y vida personal

David Bisbal estrenará pronto un documental sobre los momentos más íntimos de su vida, así como las mejores etapas de su carrera. En una entrevista con Esquire, el cantante explicó los motivos por el cual decidió hacer este proyecto para sus seguidores.

“La gente no lo sabe, pero en los primeros diez años de mi carrera yo no compartí mucho tiempo con mi familia o mis amigos. Estaba continuamente viajando. Hay momentos que no recuerdo. Menos mal que están documentados, porque veo imágenes que no sé ni dónde son", declaró.

David Bisbal actualmente reside en Madrid, en una residente en Almería. Este año se viralizó una frase suya: “¿Cómo están las máquinas?, lo primero de todo" la cual fue compartida por él mismo en un reciente video publicado en su Instagram.