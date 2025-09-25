Don Omar planea poner fin a su trayectoria artística en 2026 con dos discos y una gira mundial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Don Omar, una de las principales estrellas y referentes de la música urbana, planea poner fin a su carrera artística tras 25 años de actividad.

"Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón (batuta)", dijo en entrevista con Telemundo que se publicó a inicios de agosto, pero que recién se ha vuelto viral.

El cantante, de 47 años, dijo que su decisión responde también a una etapa más madura de su vida. Adelantó que proyecta despedirse con un álbum recopilatorio que reunirá sus mayores éxitos, un segundo disco con canciones inéditas y una última gira de despedida por varios países en 2026.

"Quiero regresar en octubre a los estudios. Quiero hacer un proyecto con todos los éxitos de Don Omar y hacer un último disco con canciones inéditas. Tener la oportunidad de aprovechar la vigencia. Yo creo súper importante también darme la oportunidad de trabajar con las nuevas generaciones, es sumamente importante colaborar y dejar huella", detalló.

No es la primera vez que Don Omar planea su retiro. En 2017 había comunicado una pausa en su carrera por problemas con su disquera y realizó la "gira de despedida" Forever King… The Last Tour, que comenzó en Puerto Rico.

Sin embargo, dijo que aún no se sentía listo para abandonar los escenarios y cuatro años después regresó con una colaboración junto a Residente y continuó participando en proyectos musicales con otros artistas.

Don Omar recuerda cómo superó el cáncer

En junio del año pasado, el cantante reveló a través de sus redes sociales que había sido diagnosticado con cáncer. Sin embargo, señaló que la detección temprana le permitió someterse a una cirugía con la que logró superar la enfermedad.

"Nadie sabía nada, nadie, solo mi esposa. Esa es la razón de haber tomado acción tan rápido. Yo entré en pánico. A mí me dijeron que cuando un paciente llegaba con una hemorragia, como la que yo tenía literalmente, era indicio de que estaba muriendo. Venía de celebrar la vida, de celebrar el triunfo, de celebrar los éxitos, de celebrar la música, y de momento me dijeron, 'Quizás te estás muriendo' y no lo sabía. Nunca tuve un dolor, nunca sentí molestia", aseguró.

Aunque los médicos le recomendaron un descanso de 90 días, Don Omar decidió continuar con su gira, pero con la promesa de continuar con su tratamiento una vez concluida.

"Hice un acuerdo, le prometí a mis doctores que regresaba a la gira y que tan pronto termine [en septiembre] regreso a Orlando a comenzar mi tratamiento. No tengo que hacer quimioterapia, no tengo que hacer radiación, no tengo ningún otro tipo de cambio en mi dieta o mi estilo de vida. Sí siento un cambio como persona, como alguien que ahora miro la vida como privilegiado", expresó.