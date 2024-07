Elizabeth Gillies y Ariana Grande vieron juntas 'Quiet on Set' y revaluaron su paso por 'Victorious'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Otras de las celebridades que se ha pronunciado por el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV fue Elizabeth Gillies. La actriz conocida por su papel en Victorious reveló que lo vio junto a Ariana Grande y recordó cómo fue la época en la que estuvo en Nickelodeon.

“Vi Quiet on Set con Ariana a través de FaceTime. Lo vimos juntas, y luego nos reunimos esa misma semana o la siguiente para desglosarlo y hablar sobre ello, y reprocesar todo juntas”, comentó. Por otro lado, recordó su experiencia:

“Es complicado cuando recuerdas algo de manera increíblemente positiva y luego aprendes mucha información nueva y también revisitas cosas como adulto que reconfiguran los recuerdos en tu mente”, confesó la intérprete estadounidense a la revista Variety.

A pesar del lado oscuro que pasó Nickelodeon, Elizabeth Gillies se mostró feliz de tener una relación cercana con el elenco de Victorious y, en especial, con Ariana Grande: “Soy muy afortunada de tener una relación tan cercana con mi elenco, y con Ari, y que pudiéramos hacer eso juntos, porque definitivamente nos apoyamos mutuamente, hablamos entre nosotros y nos chequeamos unos a otros”.

Elizabeth Gillies sugiere la presencia de los padres en los sets de grabación

La actriz resaltó que es importante que los niños actores trabajen en compañía de sus padres en los sets. Por ese motivo, Gillies cree que sería necesario también implementar terapias como medias de protección.

“Creo que los padres deberían poder estar donde quieran, cuando quieran estar. De hecho, pienso que es importante que algún tipo de tutor esté allí, particularmente si los niños son muy jóvenes. Me pregunto si un psiquiatra o un psicólogo debería evaluar al niño y hablar con los padres antes de permitirles estar en un set o en un programa, simplemente porque es una empresa muy grande, y los niños a menudo no saben en qué se están metiendo, y luego pueden sentirse atrapados o presionados”, añadió.

¿Qué dijo Ariana Grande sobre los abusos en Nickelodeon?

En una reciente entrevista con el podcast Podcrushed, Ariana Grande calificó los episodios de Quiet on Set como "devastadores". Asimismo, reflexionó sobre el contenido de Victorious, serie donde actuó con Victoria Justice (Tori Vega), Elizabeth Gillies (Jade West), Avan Jogia (Beck Oliver), Daniella Monet (Trina Vega), Leon Thomas III (Andre Harris), entre otros.

"Estábamos convencidos de que lo que era genial de nuestro programa era que íbamos más allá con nuestro humor (…) Las insinuaciones eran como la diferenciación. Y no sé, creo que todo sucedió muy rápido y ahora, al recordar algunos de los vídeos, pienso: '¿En serio, hice eso? (…) Supongo que estoy un poco molesta, sí", acotó la ambién actriz de Sam y Cat.

