Jennifer Aniston relató lo complicado que fue librarse de su papel como Rachel Green de "Friends". | Fuente: AFP

De 1994 al 2004, Jennifer Aniston interpretó a Rachel Green en la popular serie “Friends”, probablemente su personaje más icónico en la pantalla chica. Sin embargo, pese a que su paso por esta sitcom le dio fama internacional, también la empujó a ser encasillada bajo un solo nombre.

Así lo confesó Aniston durante una mesa redonda organizada por el medio The Hollywood Reporter, donde compartió opiniones junto a colegas como Janelle Monáe, Zendaya, Reese Witherspoon, Helena Bonham Carter y Rose Byrne.

La actriz de 51 años expresó su lucha por lograr que el resto la viera como una intérprete que podía encarar otros roles, una oportunidad que se dio recién en el 2002, cuando protagonizó “The Good Girl” al lado de Jake Gyllenhaal.

“Simplemente te agotas. Quiero decir que no pude dejar de cargar con Rachel Green en mi espalda con nada que hiciera”, señaló. “No pude escapar de Rachel de ‘Friends’, porque además está en todos los canales todo el tiempo y dices: ‘¡Dejen de poner ese maldito programa!’”, añadió.

Para Aniston, “The Good Girl” representó un parte aguas en su carrera, pues fue la primera vez en la que pudo deshacerse de Rachel Green y “desaparecer en alguien que no lo era”. “Eso fue un gran alivio para mí”, indicó, no sin antes señalar que fue una decisión complicada.

Jennifer Aniston interpretó a Rachel Green en "Friends" a lo largo de diez años. | Fuente: IMDB

DUDAS Y LIBERACIÓN

Aceptar su papel en la cinta dirigida por Miguel Arteta implicó que pensara, a la vez, que quizá no estaba preparada ni hecha para dedicarse a la actuación. “Recuerdo el pánico que me invadió y pensé: ‘Oh, Dios, no sé si puedo hacer esto. Tal vez solo soy esa chica en el departamento de Nueva York con las paredes moradas’”, apuntó.

No obstante, el tiempo le dio la razón. Y además de “The Good Girl”, Jennifer Aniston pasó a través de muchas otras producciones de Hollywood, como “Allong Came Polly”, “Marley & Me”, entre otras, además de series de televisión, como “The Morning Show” con la que logró un premio SAG.

“Luche conmigo misma y con quien era en esta industria para siempre. Y constantemente trataba de demostrar que yo era más que esa persona [Rachel Green]. Pero hay tanta libertad en envejecer, porque simplemente te deja de importar lo que demás piensen”, reconoció la actriz.

Pese a las dificultades que envolvieron deshacerse de este encasillamiento, Jennifer Aniston no ve con malos ojos su antiguo papel y se prepara para el reencuentro con sus excompañeros de “Friends”, organizado por HBO, en el que acudirán Courteney Cox (Mónica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Matthew Perry (Chandler Bing) y David Schwimmer (Ross Geller), así como los creadores David Crane y Marta Kauffman.