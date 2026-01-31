Bad Bunny y Kendrick Lamar, listos para hacer historia en los Grammy 2026: ¿qué récords pueden romper?

El escenario más importante de la industria podría consagrar nuevos récords para el rap y la música latina.

La música vuelve a ser protagonista este domingo 1 de febrero con la realización de la 68° edición de los Premios Grammy, el máximo reconocimiento que otorga la Academia de la Grabación. En esta ocasión, Kendrick Lamar se posiciona como el artista con más opciones a llevarse un galardón, al acumular nueve nominaciones.

Muy cerca en la lista aparecen Lady Gaga, el productor Cirkut y Jack Antonoff, cada uno con siete candidaturas, mientras que Bad Bunny se consolida como uno de los representantes latinos más fuertes de la gala al competir por seis estatuillas.

La ceremonia tendrá lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, escenario que reunirá a grandes figuras de la industria y marcará una nueva noche clave para la música global.

Bad Bunny en busca del premio mayor

Benito Ocasio Martínez, conocido artísticamente como Bad Bunny, buscará con su álbum Debí tirar más fotos alcanzar el hito que se le escapó con Un verano sin ti en 2023 y convertirse en el primer artista en imponerse en la categoría de álbum del año, la más importante de la noche.

El tema DtMF, por su parte, podría hacer historia al convertirse en la primera canción en español en ganar en la categoría de grabación del año, y en la segunda interpretación en un idioma distinto al inglés en lograrlo desde Nel blu, dipinto di blu (Volare), en 1959.

De alzarse además con grabación, canción y álbum del año, Bad Bunny se sumaría a la lista de los ocho artistas que han logrado ese triplete en la historia de los Grammy, en un momento de máxima exposición internacional marcado por los eventos y actuaciones que rodean la semana del Super Bowl.

¿Kendrick Lamar hará historia como el rapero con más Grammys?

El rapero californiano Kendrick Lamar tiene todo a su favor para hacer historia esta gala. De ganar en al menos cuatro categorías de las nueve a las que está nominado podría romper el récord de Jay-Z y convertirse en el rapero más premiado de todos los tiempos en los Grammy: hasta el momento Jay-Z ha ganado 25 Grammys mientras que Lamar tiene en su poder 22 Grammys.

El autor de Not Like Us, que solo puede aspirar a ocho estatuillas al competir consigo mismo en la categoría de mejor interpretación de rap, también podría igualar el récord de Michael Jackson y Santana como los artistas con más premios Grammy ganados en una sola noche. Jackson logró ocho galardones en 1984 y Santana repitió la hazaña en el año 2000.

¿Dónde y cómo ver la gala de los Grammy 2026?

El comediante estadounidense Trevor Noah será el presentador de los Grammy 2026 que se transmitirán en vivo por CBS Television Network, y en vivo y bajo demanda en la plataforma de contenido en línea Paramount+. En Latinoamérica, la ceremonia podrá verse en vivo a través de TNT y HBO Max.

7 p. m. – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

– México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 8 p. m. – Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

– Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 9 p. m. – Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay

– Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay 10 p. m. – Argentina, Chile, Uruguay y Brasil