Youna se reencuentra con Samahara Lobatón, bailan juntos y llama "suegra" a Melissa Klug [VIDEO]

¿Retomaron su relación? La influencer Samahara Lobatón viajó a Estados Unidos y no tardó en reencontrarse con Youna, padre de su primera hija. Ambos realizaron una transmisión en vivo y, pese a que hace buen tiempo dejaron de ser pareja, demostraron frente a sus seguidores que todavía mantienen una buena química y complicidad.

Durante la madrugada, el barbero activó su cuenta de Kick y apareció con la influencer en una reunión con amigos. En la transmisión invitaron a sus seguidores a acompañarlos en futuras sesiones.

"Somos 4 mil, vamos a arreglar los ajustes. Esto salió de la nada. De la nada he prendido Kick porque me acordé que tenía la aplicación, necesitamos que la gente se suscriba. En este viaje van a hacer cosas que no se van a poder transmitir en TikTok", señaló Youna. Ella, por su parte, se dejó ver de buen ánimo.

En el mismo encuentro también estuvo presente Melissa Klug, madre de la influencer, incluso muchos conectados se aventuraron a decir que 'La blanca de Chucuito' habría dado su aprobación a una supuesta reconciliación; de hecho, en un momento del live, Youna le dijo: "Suegra, saluda", a lo que ella respondió con humor: "Soy violinista".

¿Samahara y Youna retomaron su relación?

Durante su reencuentro, Samahara y Youna continuaron mostrándose cariñosos frente a las cámaras; caminaron juntos, se abrazaron y hasta bailaron reguetón. Incluso, en un instante, él insinuó un beso, otro gesto que fue interpretado por sus seguidores como una posible reconciliación.

Pese a las especulaciones, ambos han insistido en que todo forma parte de contenido para redes. Días antes del viaje, Samahara descartó retomar la relación sentimental con el joven barbero.

"Con nadie, no voy a regresar con nadie, voy a estar soltera todo el año", afirmó. Cuando le mencionaron los coqueteos, respondió: "Es parte de la novela turca auspiciado por el Larco Herrera, así lo hemos puesto. Voy a estar soltera".

La influencer también explicó que su cercanía con Youna actual se debe a la crianza compartida de su hija y al apoyo que le brindó cuando él fue diagnosticado con cáncer. "Somos papás de una hermosa niña y nos llevamos bien hace muchos meses atrás. Él antes de ser el papá de mi hija era mi amigo muchos años", dijo.

Youna deberá seguir un tratamiento de por vida tras ser diagnosticado con leucemia

Hace unos días, Youna volvió a referirse a su situación médica tras haber hecho público su diagnóstico de leucemia. Durante una entrevista en vivo con Magaly Medina, el joven brindó una actualización sobre su estado de salud y confirmó que su enfermedad requerirá un tratamiento permanente.

"Mi enfermedad es incierta, tengo cansancios extremos durante el día. No sé cuándo voy a estar con ánimos, no la estoy pasando tan bien lastimosamente", expresó.

También indicó que su tipo de leucemia es de progreso lento, lo que le da expectativas de vida si su tratamiento es continuo.

"La leucemia que yo tengo es de progreso lento; sí tengo muchísimas esperanzas de vida, pero no tengo cura. Lastimosamente, mi enfermedad no tiene cura y es un tratamiento de por vida. Ahorita yo tomo quimioterapia en pastilla, pero conforme pase el tiempo lo único que va a variar será el tratamiento y la medicación. El tratamiento será de por vida", añadió.