Lady Gaga actuará en los Grammy 2026 tras protestar contra el ICE: "Me duele el corazón"

Lady Gaga estuvo en Tokio donde dio tres conciertos como parte de su gira The Mayhem Ball.
Lady Gaga estuvo en Tokio donde dio tres conciertos como parte de su gira The Mayhem Ball. | Fuente: Instagram (ladygaga)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La ídolo pop fue nominada en siete categorías en los Premios Grammy 2026 que se realizarán este domingo. Lady Gaga estuvo de gira en Tokio donde dio tres conciertos.

Lady Gaga actuará en los Grammy 2026. La cantante de pop, ganadora de 14 premios, se presentará para cantar sus éxitos este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, según dio a conocer la Academia de Grabación con un recién post en sus redes sociales.

Es así como Lady Gaga se suma a: Sabrina Carpenter, Pharrel Williams, KATSEYE, Addison Rae, Lola Young, Alex Warren, sombr, Olivia Dean, Leon Thomas y Justin Bieber.

También fueron anunciados para su presentación: Brandy Clark, The Marías, Chad Smith, Post Malone, Reba McEntire, Slash, Andrew Watt, Duff McKAGAN, Lukas Nelson y Reba McEntire.

Por otro lado, Harry Styles y Doechii fueron elegidos presentadores. Del mismo modo, la organización señaló que se anunciarán más artistas en los próximos días.

Esta edición 68 de los Premios Grammy se transmitirá en vivo desde el 1 de febrero a las 6 p. m. (hora peruana). El cómico Trevor Noah presentará la ceremonia por sexto año consecutivo siendo esta su última presentación.

¿En qué categorías de los Grammy 2026 fue nominada Lady Gaga?

Lady Gaga fue nominada en siete categorías en los Premios Grammy 2026. Entre estas se encuentran: 

  • Grabación del Año (Abracadabra)
  • Álbum del Año (Mayhem)
  • Canción del Año (Abracadabra)
  • Mejor Interpretación Pop Solista (Disease)
  • Mejor Álbum Vocal Pop (Mayhem)
  • Mejor Grabación Dance Pop (Abracadabra)
  • Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional (Harlequin, para Joker 2).
Lady Gaga fue nominada en siete categorías en los Premios Grammy 2026.
Lady Gaga fue nominada en siete categorías en los Premios Grammy 2026. | Fuente: Instagram (ladygaga)

Lady Gaga protesta contra el ICE en su último concierto en Tokio

Lady Gaga decidió pronunciarse en contra de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y alzar su voz por los resientes asesinatos de los residentes Alex Pretti y Renee Good, ocurridos en la ciudad de Minneapolis.

Segú informó Variety, la intérprete de Bad Romance y Póker Face interrumpió su concierto realizado este jueves en el Tokyo Dome de Tokio (Japón) para recordar el dolor que siente por los recientes casos de brutalidad policiaca en su país.

"En un par de días voy a volver a casa, y me duele el corazón pensando en la gente, los niños, las familias de todo Estados Unidos, que están siendo perseguidos sin piedad por el ICE (...) Pienso en todo su dolor y en cómo se están destrozando vidas justo enfrente de nosotros", exclamó la cantante.

Del mismo modo, la ídolo pop recalcó que sus pensamientos están en Minneapolis "y en todos los que están allí, en casa, viviendo con tanto miedo y buscando respuestas sobre lo que todos debemos hacer".

"Necesitamos volver a un lugar seguro, en paz y con responsabilidad. Las buenas personas no deberían tener que luchar tan duro y arriesgar sus vidas por el bienestar y el respeto", señaló Gaga en un discurso de poco más de dos minutos.

¿Cuándo son los Grammy 2026?

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 se realizará el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, sede habitual del evento.

¿A qué hora ver los Grammy 2026?

La transmisión en vivo comenzará a las 8 p.m. (hora peruana). La alfombra roja podrá seguirse desde dos horas antes, con la llegada de las estrellas y los primeros looks de la noche, a cargo de Cassie DiLaura y Taylor Hale.

Horarios en Latinoamérica

  • 7 p.m. México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
  • 8 p.m. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.
  • 9 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay.
  • 10 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

¿Dónde ver los Grammy 2026 en vivo?

En Estados Unidos, los Premios Grammy 2026 se transmitirán por CBS (por última vez) y vía Paramount+. En Latinoamérica, la ceremonia podrá verse en vivo a través de TNT y HBO Max.

Lady Gaga Grammy 2026 ice mineapolis

