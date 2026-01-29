Lady Gaga actuará en los Grammy 2026 tras protestar contra el ICE: "Me duele el corazón"

Lady Gaga actuará en los Grammy 2026. La cantante de pop, ganadora de 14 premios, se presentará para cantar sus éxitos este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, según dio a conocer la Academia de Grabación con un recién post en sus redes sociales.

Es así como Lady Gaga se suma a: Sabrina Carpenter, Pharrel Williams, KATSEYE, Addison Rae, Lola Young, Alex Warren, sombr, Olivia Dean, Leon Thomas y Justin Bieber.

También fueron anunciados para su presentación: Brandy Clark, The Marías, Chad Smith, Post Malone, Reba McEntire, Slash, Andrew Watt, Duff McKAGAN, Lukas Nelson y Reba McEntire.

Por otro lado, Harry Styles y Doechii fueron elegidos presentadores. Del mismo modo, la organización señaló que se anunciarán más artistas en los próximos días.

Esta edición 68 de los Premios Grammy se transmitirá en vivo desde el 1 de febrero a las 6 p. m. (hora peruana). El cómico Trevor Noah presentará la ceremonia por sexto año consecutivo siendo esta su última presentación.

¿En qué categorías de los Grammy 2026 fue nominada Lady Gaga?

Lady Gaga fue nominada en siete categorías en los Premios Grammy 2026. Entre estas se encuentran: