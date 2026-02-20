Piura: dos personas se salvan de morir ahogadas tras cruzar la quebrada Río Seco en una camioneta

En Piura, dos ocupantes de una camioneta fueron rescatados, tras el arrastre de su vehículo por la corriente de la quebrada Río Seco, en el distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón.

El incidente ocurrió cuando la unidad intentó cruzar el badén durante el incremento del caudal.

Ciudadanos de la zona utilizaron cuerdas para extraer a los ciudadanos del vehículo antes de que fuera desplazado por el agua.

Ambas personas fueron trasladadas al centro de salud local para su evaluación.

Información

A nivel regional, el COER reporta 880 personas damnificadas, 2 200 afectadas como consecuencia de las precipitaciones.

El informe técnico detalla que 360 viviendas presentan daños estructurales que las hacen inhabitables en las provincias de Ayabaca y Huancabamba.

En la sierra piurana, el tránsito permanece interrumpido en los distritos de Salitral y El Carmen de la Frontera debido a deslizamientos de tierra sobre las vías de comunicación.

Esta situación genera el aislamiento de caseríos que dependen del abastecimiento de productos desde las capitales de la provincia.

El Senamhi mantiene la vigilancia hidrometeorológica ante la probabilidad de nuevas precipitaciones y tormentas eléctricas en la cuenca media y alta de la región.