Con baile, abrazos y gestos cariñosos: Isabella Ladera y Hugo García se lucen juntos en Miami

Isabella Ladera corre a los brazos de Hugo García tras su llegada a Miami. | Fuente: TikTok (garciasilvahugo)

Isabella Ladera y Hugo García volvieron a avivar un posible romance entre ambos luego de que el modelo peruano viajara a Miami, Estados Unidos, para la inauguración del salón de belleza de la influencer venezolana el último domingo 17 de agosto.

El acercamiento empezó luego de que días atrás se filtrarán imágenes del propio Hugo García limpiando los espejos del local de Ladera antes de la fiesta para la inauguración en Miami, demostrando así su claro apoyo a la empresaria de 26 años.

No obstante, el primer gesto romántico entre ambos se vio por medio de un video publicado en la cuenta de TikTok del propio Hugo García donde aparece recibiendo un efusivo abrazo de parte de Isabella Ladera.

En las imágenes, se ve a la venezolana emocionada corriendo a los brazos del exchico reality, quien tenía de la mano de la pequeña hija de Ladera. “Yo también las extrañé”, señaló García. “Creo que le gustó la sorpresa”, sostuvo el peruano en su publicación donde diversos usuarios ya especulaban de un romance entre ambos.

"Lo mejor para ti siempre", escribió Hugo García en foto junto a Isabella Ladera.Fuente: Instagram (hugogarcia)

Hugo García e Isabella Ladera se muestran cariñosos en TikTok

Hugo García no escondió su entusiasmo por estar al lado de Isabella Ladera. A través de sus historias en Instagram, el influencer peruano compartió videos donde aparece la venezolana dando un brindis por la inauguración de su local.

Por otro lado, García publicó una foto al lado de Ladera agarrándole la cintura y recostando su cabeza al lado del cabello de la joven. “Lo mejor para ti siempre”, expresó el también deportista en la imagen con Ladera.

Eso no es todo. Por medio de un live en TikTok, compartido por una usuaria, se puede ver a Hugo García e Isabella Ladera haciendo un coqueto baile. Él le agarra de la cintura mientras ella le enseña unos pasos para bailar salsa. Enseguida, la venezolana toca a García de la cintura y los brazos queriendo que siga sus pasos de baile.

En otro video, se puede observar a Hugo García abrazando del cuello a Ladera, quien sonríe a la cámara mientras ambos juntan los rostros. Después, la influencer se pone encima del peruano agarrándole la mano y mirándolo sonriente. Luego, Hugo la agarra de la cintura por detrás demostrando una gran confianza y complicidad.

Isabella Ladera y Hugo García se mostraron cariñosos en un baile en TikTok. | Fuente: TikTok (adadita919)

Hugo García negó sentir celos de Vinicius Jr. tras ser visto con Isabella Ladera

Hugo García negó sentir celos de Vinicius Jr. luego de ver al brasileño junto a Isabella Ladera en un restaurante en Miami y tras la publicación de la propia influencer venezolana donde se le ve abrazada por la estrella del Real Madrid.

El modelo peruano afirmó que Isabella Ladera es su amiga y que no le afecta que salga con el futbolista internacional. “Isabella y yo nos llevamos super bien. Somos amigos. Siempre lo he dicho, no tendría por qué molestarme con ella”, declaró García a las cámaras de Amor y fuego.

El exintegrante de Esto es guerra recalcó desconocer si Vinicius Jr. busca pretender a Isabella, con quien apareció semanas atrás disfrutando de las playas en Miami, avivando un posible romance. “Ella me dijo que lo conoce y que iban a salir a comer. Eso es todo. Yo no tendría que estar mal con ella”, recalcó.

En otro momento, bromeó con la idea de pedirle a Vinicius Junior su camiseta asegurando que es hincha del Real Madrid, pero no del brasileño. “Obvio. Tengo mi camiseta del Real Madrid. Claro, soy hincha. De Vinicius no, del Real”, sostuvo.