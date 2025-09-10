"Ojalá nunca les pase": Isabella Ladera reflexiona tras video íntimo con Beéle que se volvió viral

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Isabella Ladera y Beéle siguen ocupando los titulares y portadas de celebridades en medios de todo el mundo. Esto, luego del video íntimo filtrado en redes sociales el cual fue difundido “sin su consentimiento”.

Fue la propia influencer venezolana quien denunció primero a su expareja de haber propalado el video privado el cual se volvió viral en redes sociales.

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona (Beéle) y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, señaló.

La modelo de 25 años también mencionó que dicha filtración del video privado “atenta contra su dignidad” y la de su familia.

“Hoy al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona (Beéle) decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra dignidad y ha causado inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”, añadió.

Por su parte, Beéle negó, por medio de su equipo legal, que haya sido él quien filtró el video donde aparece con la venezolana en una situación comprometedora. “Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”, se lee en un comunicado compartido el martes por el cantante.

La influencer Isabella Ladera y el cantante Beéle terminaron su romance en octubre de 2024. | Fuente: Instagram (chepejose)

Isabella Ladera compartió mensajes reflexivos tras polémica con Beéle

Es así como ambos anunciaron medidas legales y negaron que hayan querido exponer dicho momento íntimo el cual desató una gran polémica recordando su pasado amoroso acusándose uno a otro de querer perjudicarse.

Ante esto, Isabella Ladera compartió unos últimos mensajes reflexivos en sus redes sociales mostrando su intención de superar este incómodo momento. “Ojalá que nunca les pase algo así”, escribió la empresaria en su cuenta de Threads generando más de 26 mil reacciones entre sus seguidores que le mostraban su apoyo.

Del mismo modo, Ladera afirmó no rendirse y seguir adelante en su faceta como creadora de contenido y con su nuevo negocio de belleza inaugurado en Miami semanas atrás. “De esta, y de toditas, yo caigo parada”, sostuvo en su último post en la red social.

Asimismo, la celebridad también difundió un último mensaje en Instagram que revelaría su temple luego de recibir críticas y comentarios por el video viral con su expareja. “Todo va a estar bien”, escribió encima de una foto mostrando el cielo.

Isabella Ladera compartió últimos mensajes en su cuenta de Threads tras video íntimo con Beéle.Fuente: Threads (isabella.ladera)

Isabella Ladera y Beéle protagonizaron video íntimo que se volvió viral

En las últimas horas, Isabella Ladera y Beéle vienen siendo tendencia luego de que se viralizara un vídeo íntimo de las dos celebridades en redes sociales durante la madrugada del último lunes 8 de setiembre.

De acuerdo con medios internacionales, el intérprete de Si te pillara apareció en un video privado acompañado de la influencer venezolana. "El vídeo habría sido grabado por ellos mismos, pero filtrado por una fuente que aún no es clara", señala la revista Semana.

Luego de conocerse el video, Ladera compartió controvertidos mensajes en su cuenta oficial de Threads avivando una posible reconciliación.

"Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente", escribió la celebridad venezolana en medio de la filtración del video viral. "Con la persona correcta ni el pasado duele, ni el presente asusta", se lee en otro post.

Tanto Isabella Ladera como el cantante Beéle negaron haber filtrado el video íntimo entre ambos anunciando medidas legales para encontrar a los responsables.

Isabella Ladera difundió este miércoles un mensaje reflexivo en su cuenta de Instagram.Fuente: Instagram (isabella.ladera)