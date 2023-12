Isabelle Adjani, estrella del cine francés, fue condenada a prisión por fraude fiscal

La actriz francesa Isabelle Adjani, de 68 años, enfrenta una condena de dos años de cárcel exentos de cumplimiento y una multa de 250 mil euros por fraude fiscal y blanqueo de capitales. La sentencia fue emitida por el Tribunal Correccional de París, que dictaminó que Adjani eludió impuestos al declarar falsamente su domicilio en Portugal, según informaron medios locales.

La ganadora de cinco premios César se vio involucrada en la evasión fiscal al no declarar correctamente un impuesto de donaciones de 1.2 millones de euros, así como otro sobre beneficios por un valor de 236 mil euros. La investigación también reveló una transferencia de 120 mil euros a través de una cuenta estadounidense no declarada, por la cual también fue juzgada.

Adjani, ausente en su juicio debido a lo que sus abogados calificaron como una "enfermedad aguda" que le impidió abandonar Nueva York, ha refutado categóricamente todas las acusaciones en su contra. En la audiencia de octubre, la fiscalía había pedido una condena de 18 meses de prisión para la actriz, cuyo nombre se destacó después de que apareciera en los infames Panama Papers.

¿Cómo reaccionó Isabelle Adjani?

A través de sus redes sociales, la protagonista de películas como Possession, Verano asesino y La reine Margot compartió el siguiente mensaje: "Mi dedicatoria del día a todos aquellos que saben... 'La verdad es lenta, pero nunca se detiene'".

Sus admiradores no tardaron en expresar su apoyo con mensajes como: "En Francia dejamos solos a quienes iniciaron el fuego y perseguimos a quienes esparcen la toxina", "Cuidado, Sra. Adjani, los jueces de la web la lincharán", "Cuando la mentira sube en ascensor, la verdad sube por las escaleras" y "No hace falta ser juez para reconocer que no eres una mujer interesada en el dinero, y mucho menos una mujer deshonesta".

¿Quién es Isabelle Adjani?

Isabelle Adjani ocupa un lugar destacado en la memoria del público, especialmente por su impactante interpretación en la película de terror Una mujer poseída (Possession) de 1981, así como por su destacado desempeño en cintas emblemáticas como Camille Claudel y La Reina Margot. Su contribución al cine se ve reflejada en el hecho de que es la única actriz que ha ganado en cinco ocasiones el prestigioso premio César, conocido como el equivalente francés de los premios Oscar.

Además de sus impresionantes logros en la escena cinematográfica francesa, Adjani recibió el reconocimiento internacional al ser nominada a dos premios Oscar por sus brillantes interpretaciones en La historia de Adèle H. y Camille Claudel.

La carrera cinematográfica de Isabelle Adjani, con 57 títulos en cine y televisión, se vio empañada por esta condena, que surgió a raíz de su inclusión en los Papeles de Panamá en 2016. La actriz deberá afrontar las consecuencias legales y financieras de sus acciones, marcando un capítulo controvertido en su trayectoria artística.