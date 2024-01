Jamie Dornan, de saga 'Cincuenta sombras de Grey', fue hospitalizado por una dolencia cardiaca

Jamie Dornan, el actor que encarna al famoso personaje de Christian Grey en la icónica saga de drama erótico Cincuenta sombras de Grey, sufrió un susto al ser hospitalizado luego de presentar síntomas de un presunto ataque cardiaco. Según contó Gordon Smart, locutor y amigo de Dornan, en el programa ‘The Good, The Bad an The Unexpected’ de BBC, él junto con el actor y otro grupo de amigos fueron de vacaciones a Portugal a finales del año pasado cuando pasó el inesperado suceso.

Gordon Smart detalló que tanto él como Jamie Dornan sufrieron un “hormigueo” en sus brazos y piernas y que, además, presentaron una frecuencia cardiaca cada vez más acelerada. Al sentir dichos síntomas, fueron al hospital para ver qué pasaba ya que habían consumido “muchas bebidas la noche anterior”.

No obstante, los síntomas se debieron a una infección causada por una oruga local que salieron de un pino. "Estas orugas tienen pelos venenosos por todo el cuerpo y que pueden infectar a los seres humanos. No suelen ser mortales para las personas, pero pueden matar a los animales", sostuvo TMZ.

Asimismo, Smart contó que cuando ambos regresaron al hotel donde estaban hospedados, Dornan seguía teniendo dolencias por lo que se hizo un examen médico que determinó que había sido “rozado con unas orugas procesionarias, así que tuvo suerte de salir bien” debido a que dichos insectos poseen una peculiar toxicidad.

Jamie Dornan en su papel de Christian Grey en 'Cincuenta sombras de Grey' el 2015.Fuente: Universal Pictures

Jamie Dornan está fuera de peligro tras infección

Asimismo, Gordon Smart detalló que dicha infección de Jamie Dornan se dio al día siguiente que llegaran a Portugal donde jugaron un partido de golf. El locutor mencionó que solo se trató de “un susto”. Este suceso ocurrió días después de que Dornan fuera elegido embajador de la casa de moda española, Loewe.

Posteriormente, Jamie Dornan fue visto con su esposa en Paris en el desfile de modas de Loewe luciendo bastante mejor. “He visto muchas películas de Jamie, pensamos en él para un nuevo embajador de Loewe. Siempre me han gustado cómo sus interpretaciones encarnan un sentimiento de fuerza que se siente muy puro y orgánico”, resaltó el director de la marca, Jonathan Anderson.

¿Quién es Jamie Dornan?

James Peter Maxwell Dornan, o Jamie Dornan, es un actor, modelo y músico norirlandésde 41 años conocido por hacer su personaje de Christian Grey en la trilogía de Cincuenta sombras de Grey de la novela homónima de la autora E. L. James.

De igual manera, Jamie Dornan ha estado en otras películas como Shadows in the Sun, Flying Home, Robin Hood, Agente Stone, entre otras. Actualmente, protagoniza la segunda temporada de la serie de HBO Max, El turista, que se emitirá a partir de este 24 de enero.