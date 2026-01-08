Globos de Oro 2026: Miley Cyrus, George Clooney, Snoop Dogg y todos los presentadores confirmados de la gala

La edición 83 de los Globos de Oro reunirá a grandes figuras de Hollywood, encargadas de presentar los premios más importantes del cine y la televisión.

A pocos días de su esperada celebración, los Globos de Oro 2026 revelaron la lista oficial de presentadores que entregarán los galardones en sus 28 categorías en competencia. La gala reunirá a figuras clave del cine, la televisión y la música, desde actores consagrados hasta estrellas del pop, en una noche que promete glamour, sorpresas y momentos memorables.

Entre los nombres confirmados destacan intérpretes como Amanda Seyfried, Julia Roberts y George Clooney, así como músicos de alcance global como Miley Cyrus, Charli XCX y Snoop Dogg. Todos ellos serán parte de la ceremonia que celebrará a lo mejor de la industria audiovisual de Hollywood.

Los favoritos de los Globos de Oro 2026

La edición 83 de los Globos de Oro se celebrará este domingo con Una batalla tras otra (One Battle After Another) como la gran favorita de la noche, tras acumular nueve nominaciones. Le siguen Valor sentimental (Sentimental Value) con ocho menciones, Pecadores (Sinners) con siete, Hamnet con seis y Frankenstein con cinco.

En el apartado televisivo, The White Lotus lidera las nominaciones con seis candidaturas en la categoría de drama. Detrás se ubican Adolescencia con cinco, y Only Murders in the Building junto a Severance, ambas con cuatro nominaciones.

Leonardo DiCaprio protagoniza 'Una batalla tras otra', una de las grandes favoritas de la temporada de premios.Fuente: Warner Bros. Pictures

Lista oficial de presentadores en los Globos de Oro 2026

Esta es la lista completa de estrellas confirmadas para presentar los premios durante la ceremonia:

Amanda Seyfried

Ana de Armas

Ayo Edebiri

Charli XCX

Chris Pine

Colman Domingo

Connor Storrie

Dakota Fanning

Dave Franco

Diane Lane

George Clooney

Hailee Steinfeld

Hudson Williams

Jason Bateman

Jennifer Garner

Joe Keery

Judd Apatow

Julia Roberts

Justin Hartley

Kathryn Hahn

Keegan-Michael Key

Kevin Bacon

Kevin Hart

Kyra Sedgwick

Lalisa Manobal

Luke Grimes

Macaulay Culkin

Marlon Wayans

Melissa McCarthy

Mila Kunis

Miley Cyrus

Minnie Driver

Orlando Bloom

Pamela Anderson

Priyanka Chopra Jonas

Queen Latifah

Regina Hall

Sean Hayes

Snoop Dogg

Wanda Sykes

Will Arnett

Zoë Kravitz

Michael B. Jordan interpreta a los gemelos Smoke y Stack, mientras que Miles Caton encarna a Sammie en 'Pecadores'.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Quiénes son los homenajeados de los Globos de Oro 2026?

Este año, el Premio Cecil B. DeMille será otorgado a Helen Mirren, ganadora del Oscar por La reina, en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica. En tanto, el Premio Carol Burnett recaerá en Sarah Jessica Parker, recordada por su papel de Carrie Bradshaw en la icónica serie Sexo en la ciudad.

La organización también confirmó que los homenajes contarán con la participación de figuras como Carol Burnett, Colman Domingo, Harrison Ford, Kristin Davis, Ted Danson, Tessa Thompson, Vin Diesel y Viola Davis.

¿Quién conducirá los Globos de Oro 2026?

La comediante estadounidense Nikki Glaser será la anfitriona de la gala. Su regreso fue anunciado en marzo de 2025, luego de su buena recepción como presentadora en la edición anterior.

Patrick Schwarzenegger, Sam Nivola y Sarah Catherine Hook en una escena de 'The White Lotus', la serie más nominada a los Globos de Oro 2026.Fuente: HBO

¿Cuándo son los Globos de Oro 2026?

La ceremonia se realizará el domingo 11 de enero de 2026 en el tradicional hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles. La transmisión en vivo comenzará a las 8:00 p. m. (hora peruana), mientras que la alfombra roja podrá seguirse desde una hora antes a través de TNT y HBO Max en Latinoamérica.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis