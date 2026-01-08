Globos de Oro 2026: Miley Cyrus, George Clooney, Snoop Dogg y todos los presentadores confirmados de la gala

A pocos días de su esperada celebración, los Globos de Oro 2026 revelaron la lista oficial de presentadores que entregarán los galardones en sus 28 categorías en competencia. La gala reunirá a figuras clave del cine, la televisión y la música, desde actores consagrados hasta estrellas del pop, en una noche que promete glamour, sorpresas y momentos memorables.
Entre los nombres confirmados destacan intérpretes como Amanda Seyfried, Julia Roberts y George Clooney, así como músicos de alcance global como Miley Cyrus, Charli XCX y Snoop Dogg. Todos ellos serán parte de la ceremonia que celebrará a lo mejor de la industria audiovisual de Hollywood.
Los favoritos de los Globos de Oro 2026
La edición 83 de los Globos de Oro se celebrará este domingo con Una batalla tras otra (One Battle After Another) como la gran favorita de la noche, tras acumular nueve nominaciones. Le siguen Valor sentimental (Sentimental Value) con ocho menciones, Pecadores (Sinners) con siete, Hamnet con seis y Frankenstein con cinco.
En el apartado televisivo, The White Lotus lidera las nominaciones con seis candidaturas en la categoría de drama. Detrás se ubican Adolescencia con cinco, y Only Murders in the Building junto a Severance, ambas con cuatro nominaciones.
Lista oficial de presentadores en los Globos de Oro 2026
Esta es la lista completa de estrellas confirmadas para presentar los premios durante la ceremonia:
Amanda Seyfried
Ana de Armas
Ayo Edebiri
Charli XCX
Chris Pine
Colman Domingo
Connor Storrie
Dakota Fanning
Dave Franco
Diane Lane
George Clooney
Hailee Steinfeld
Hudson Williams
Jason Bateman
Jennifer Garner
Joe Keery
Judd Apatow
Julia Roberts
Justin Hartley
Kathryn Hahn
Keegan-Michael Key
Kevin Bacon
Kevin Hart
Kyra Sedgwick
Lalisa Manobal
Luke Grimes
Macaulay Culkin
Marlon Wayans
Melissa McCarthy
Mila Kunis
Miley Cyrus
Minnie Driver
Orlando Bloom
Pamela Anderson
Priyanka Chopra Jonas
Queen Latifah
Regina Hall
Sean Hayes
Snoop Dogg
Wanda Sykes
Will Arnett
Zoë Kravitz
¿Quiénes son los homenajeados de los Globos de Oro 2026?
Este año, el Premio Cecil B. DeMille será otorgado a Helen Mirren, ganadora del Oscar por La reina, en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica. En tanto, el Premio Carol Burnett recaerá en Sarah Jessica Parker, recordada por su papel de Carrie Bradshaw en la icónica serie Sexo en la ciudad.
La organización también confirmó que los homenajes contarán con la participación de figuras como Carol Burnett, Colman Domingo, Harrison Ford, Kristin Davis, Ted Danson, Tessa Thompson, Vin Diesel y Viola Davis.
¿Quién conducirá los Globos de Oro 2026?
La comediante estadounidense Nikki Glaser será la anfitriona de la gala. Su regreso fue anunciado en marzo de 2025, luego de su buena recepción como presentadora en la edición anterior.
¿Cuándo son los Globos de Oro 2026?
La ceremonia se realizará el domingo 11 de enero de 2026 en el tradicional hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles. La transmisión en vivo comenzará a las 8:00 p. m. (hora peruana), mientras que la alfombra roja podrá seguirse desde una hora antes a través de TNT y HBO Max en Latinoamérica.