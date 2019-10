Jennifer Lawrence se casó con Cooke Maroney: Conoce todos los detalles de la lujosa boda

Jennifer Lawrence se casó con Cooke Maroney, a poco más de un año de empezar su relación. | Fuente: AFP

¡Se casó! La ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, y el comerciante de arte, Cooke Maroney, se casaron en un castillo en Rhode Island, a poco más de un año de empezar su relación.

A la boda asistieron 150 invitados entre los que estaban presentes Adele, Amy Schumer, Kris Jenner, Emma Stone y Ashley Olsen confirmaron diversos medios estadounidenses como la revista "People". El vestido de la novia fue hecho por Dior.

Jennifer Lawrence, de 29 años, y Cooke Maroney, de 34 años, eligieron el lujoso castillo Belcourt en Newport ─diseñado en 1894 e inspirado en el pabellón de caza de Versailles─ para sellar su relación.

Otras celebridades como Nicole Richie, Cameron Diaz y Sienna Miller fueron vistos atendiendo la cena de ensayo en Rose Island.

Jennifer Lawrence en su fiesta de compromiso. | Fuente: Europa Press

EL ELEGIDO: "ES EL MEJOR SER HUMANO"

La actriz de las sagas "Los juegos del hambre" y "X-Men" empezó su relación con el comerciante de arte alrededor de junio del 2018. En febrero de este año, confirmaron su compromiso.

Curiosamente, Jennifer Lawrence admitió que no pensaba en el matrimonio cuando recién conoció a Cooke Maroney. "En mi mente no estaba 'estoy lista para casarme'. Conocí a Cooke y quise casarme con él. Queríamos casarnos el uno con el otro, queríamos comprometernos por completo", dijo en el podcast "Naked with Catt Sadler".

La ganadora del Oscar ha calificado a su ahora esposo como su "mejor amigo" y "el mejor ser humano que he conocido". Cuando le preguntaron por qué decidió casarse con él, Lawrence aseguró que simplemente "él era el elegido. Él es la mejor persona que he conocido así que me siento honrada de convertirme en una Maroney".

OTROS ROMANCES

Los romances de Jennifer Lawrence han sido muy sonados. Durante un año, entre el 2016 y 2017, la actriz tuvo una relación con el director Darren Aronofsky, con quien trabajó en la película "Mother!". A pesar de la diferencia de 22 años, parecía que mantenían una buena relación.

Cinco meses después de presentar su divorcio, Chris Martin empezó a salir con la ganadora del Oscar en agosto del 2014. El líder de Coldplay tenía 41 años y la ganadora del Oscar, 24 años. Solo duraron cuatro meses aunque, hasta el 2015, se los vio juntos en diferentes fiestas y salidas. En agosto de dicho algo diversas fuentes aseguraron que terminaron por última vez.

Antes que Aronofsky o Martin estuvo Nicholas Hoult, coestrella de Jennifer Lawrence en la saga de "X-Men". Ellos se conocieron en el 2010 y comenzaron un romance. Terminaron brevemente en el 2013 para volver a reunirse en "X-Men: Days of Future Past". Finalmente, terminaron su relación en agosto del 2014.