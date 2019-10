Soda Stereo volverá a los escenarios: Mon Laferte, Benito Cerati y todos los invitados a la gira

Soda Stereo regresará a los escenarios con una gira por Latinoamérica que contará con vocalistas invitados. | Fuente: Instagram

Charly Alberti y Zeta Bosio, integrantes de Soda Stereo, anunciaron su regreso a los escenarios con una gira por Latinoamérica que contará con vocalistas invitados como Chris Martin, Mon Laferte y Benito, hijo de Gustavo Cerati, quienes sustituirán al emblemático cantante de la banda fallecido en 2014.

"Hola a Todos. ¿Por qué? No sabemos. Sucede. Una nueva última vez. Gustavo es una ausencia presente. Él decía que por más que lo intentemos nunca dejaremos de ser Soda. Y así parece ser", comienzan diciendo los integrantes de la banda argentina ─que se despidió de los escenarios en 2007─ en un comunicado difundido a través de las redes sociales.

Para el nuevo tour, que se llamará "Gracias totales-Soda Stereo", se han confirmado cuatro fechas en cuatro ciudades de Latinoamérica: Bogotá (29 de febrero de 2020), Santiago de Chile (7 de marzo), Ciudad de México (12 de marzo) y Buenos Aires (21 de marzo). No se descarta extender el tour a otros países.

Benito Cerati, Mon Laferte y Chris Martin serán algunos de los invitados al show. | Fuente: Instagram

ARTISTAS INVITADOS

En la gira de Soda Stereo participarán, además del vocalista de Coldplay y el colombiano Juanes, entre otros, Benito Cerati, hijo de Gustavo; Adrián Dárgelos (Babasónicos), Andrea Echeverri (Aterciopelados), Fernando Ruiz Díaz (Vanthra), Rubén Albarrán (Café Tacvba), León Larregui (Zoé), Richard Coleman y Mon Laferte.

El tour "Gracias totales-Soda Stereo" contará "de manera presencial o a través de un formato audiovisual impactante" con estos grandes artistas internacionales, según relató la producción del espectáculo.

Zeta Bosio y Charly Alberti, integrantes de Soda Stereo, anunciaron el regreso de la banda a los escenarios con un homenaje a Cerati. | Fuente: EFE

UN HOMENAJE A CERATI Y A LOS FANS

"En la vida hay momentos para reír, para llorar, para emocionarnos. Para agradecer con amor y respeto. Queremos celebrar estas canciones. Vibrarlas juntos. Amigos de todas partes nos van a acompañar. Gracias totales", añade el texto difundido por Charly Alberti y a Zeta Bosio.

Junto a Gustavo Cerati, fallecido en 2014 tras cuatro años en coma por un accidente cerebrovascular, ambos fueron los integrantes de la mítica formación Soda Stereo, que estuvo en activo entre 1982 y 1997 ─con una breve vuelta en 2007─ y fue artífice de éxitos como "De música ligera", "Persiana americana", "La ciudad de la furia" y "Juegos de seducción".

El nuevo tour busca no solo revisitar la obra de la banda, sino homenajear a Cerati junto a los fans. "No somos el uno sin el otro. No somos Soda sin él. Podemos evocarlo, invocarlo. Sin ayer, sin mañana. Ahora. Yendo más allá. Convirtiendo en posible lo imposible. De esa materia se hacen los sueños. Somos un puñado de canciones, solo eso y nada menos que eso, que parecen atravesar el tiempo y las generaciones. ¿Y si existe un lugar en el que estemos de nuevo todos juntos?", destaca el comunicado.

La preventa de las entradas para la nueva gira de Soda Stereo con Chris Martin y Mon Laferte estará disponible desde el 6 de octubre, mientras que el día 11 comenzará la venta general. (EFE)