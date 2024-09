Juan Brujo, líder de Brujería y feroz crítico de Donald Trump, falleció a los 61 años

El cantante falleció a los 61 años tras un infarto, según confirmaron sus compañeros. Se le recuerda por fundar la banda de grindcore y su protesta contra políticos como Donald Trump.

Juan Brujo, vocalista y líder de la banda de metal Brujería, falleció a los 61 años tras sufrir un infarto durante la madrugada del lunes. "Se ha ido al panteón, el mero mero, el más chingón. Y ahora, ¿quién nos va a ayudar?", anunció el grupo a través de sus redes sociales.

Según el comunicado, el cantante murió tras una breve pausa de la gira que venían ofreciendo. "Rápidamente fue llevado al hospital más cercano en Wheeling, West Virginia, por los servicios de emergencia, pero, a pesar de los grandes esfuerzos del equipo médico, falleció", agregaron.

Los integrantes de Brujería expresaron que la familia de Juan Brujo desea llevar el duelo en privado, y agradecieron el apoyo y cariño de los fans. "El Brujo ha muerto, ¡que viva el Brujo!", publicaron en redes, acompañando el mensaje con una imagen del cantante, conocido por cubrirse parte del rostro con una pañoleta que imitaba la bandera de México.

Brujería es un grupo estadounidense de grindcore formado en Los Ángeles en 1989.Fuente: Instagram: @brujeria_oficial

¿Qué pasó le pasó a Juan Brujo?

Días antes del fallecimiento de Juan Brujo, la banda había anunciado la cancelación de las presentaciones de su gira Mexorcista debido a la enfermedad de uno de sus integrantes, aunque no especificaron de quién se trataba.

"Lamentamos anunciar que, debido a una emergencia médica grave, Brujería se ve obligada a cancelar todas las fechas de la próxima gira hasta nuevo aviso", informaba el comunicado en redes. "Pedimos disculpas a nuestros fans y les mantendremos informados sobre la situación".

Este trágico suceso marca la segunda pérdida de un miembro de la banda en menos de dos meses, tras la muerte de Pinche Peach. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre los funerales de Juan Brujo.

¿Quién fue Juan Brujo?

Juan Brujo fue el fundador y líder de Brujería, una banda de metal formada en 1989 durante una fiesta, inicialmente como una broma. Desde sus inicios, la agrupación generó controversia por sus letras que abordaban temas como el narcotráfico, el sexo y el satanismo. Su álbum debut, Matando Güero, los puso en el mapa en 1993, seguido por cuatro producciones más, siendo la última Esto es Brujería, lanzada en 2023.

En 2016, con el disco Pocho Aztlan, Brujería alcanzó el número 3 en el Top Latin Albums de Billboard, un logro sin precedentes para una banda de metal en esa lista. Ese mismo año, se convirtieron en enemigos declarados de Donald Trump con la canción Viva Presidente Trump!, que criticaba fuertemente su retórica hacia los mexicanos.

Tras la victoria de Trump, lanzaron la gira Make America Hate Again y el sencillo Amaricon Czar, criticando la relación del entonces presidente con Rusia. Seis meses después, Juan Brujo recibió una inesperada visita en su hogar en Los Ángeles: agentes del FBI armados. El propio Juan relató: “Pinche Trump ya me conoce bien y me mandó a su ejército para chingarme”.

