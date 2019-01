Kevin Spacey enfrenta su primer juicio por agresión sexual, pero no es su única denuncia. | Fuente: EFE

La batalla legal de Kevin Spacey recién empieza. Él asistió a la corte al ser acusado de agredir sexualmente (en 2016) a un joven de 18 años en un bar de Nantucket (Massachusetts, EE.UU.) e investigado en una decena de casos más.

Pese a que se esperaba que se declarase "no culpable" del cargo de agresión sexual, durante la audiencia no se le preguntó ni se escenificó ninguna petición al respecto.

El ex protagonista de "House of Cards" se retiró de la primera audiencia sin dar declaraciones. El siguiente capítulo se fijó para el 4 de marzo.

Se trata de la primera acusación de agresión sexual contra Kevin Spacey en llegar a un tribunal aunque no es la única. El actor, de 59 años, es investigado en Los Ángeles (EE.UU.) y el Reino Unido por una decena de casos más.

Las denuncias han tenido implicaciones en su carrera, la producción de Netflix, la organización del teatro Old Vic y más. Hacemos un repaso por las acusaciones realizadas.

Octubre del 2017



- El actor Anthony Rapp, en entrevista con Buzzfeed News, denunció que Kevin Spacey lo acosó sexualmente en 1986, cuando él tenía 14 años y el intérprete 46. "Estaba intentando seducirme", dijo. El ganador del Oscar respondió diciendo que no recordaba el encuentro y le pedía disculpas por lo que sería un "comportamiento alcoholizado totalmente inapropiado". Él aprovechó el momento para dar a conocer que "ahora ha escogido vivir como un hombre homosexual".

- Se le negó el Emmy especial a Spacey "en vista de los recientes eventos".

- El teatro Old Vic de Londres, donde Kevin Spacey fue director artístico del 2004 al 2015, habilitó un correo confidencial para denuncias. Uno de los denunciantes fue Roberto Cavazos.

- Netflix suspende la producción de la sexta temporada de "House of Cards".



Noviembre del 2017

- Dos nuevas denuncias (una sucedida en Nueva York y la otra en Inglaterra) salen a la luz. El publicista del actor dice que "está tomando el tiempo necesario para buscar tratamiento".

- Un miembro de "House of Cards" se quejó por "un comentario específico y gesto" del actor en 2012. De acuerdo a CNN, su comportamiento hizo que el ambiente laboral fuera "tóxico". Finalmente, Netflix anunció que "no se involucrará con una producción de 'House of Cards' que incluya a Kevin Spacey".

- Varios hombres reportan haber sido abusados o acosados sexualmente por el ganador del Oscar, en los años anteriores. Estos incluyen al hijo del actor Richard Dreyfuss, un barman y un cineasta, entre otros. En Inglaterra, Scotland Yard confirmó que estaba investigando una acusación por asalto sexual sucedida en el 2005.

- Se anunció la separación de Spacey de la película "All the Money in the World", que ya había sido grabado. Christopher Plummer lo reemplazó.

- La investigación del teatro Old Vic recibió 20 testimonios de supuesta conducta inapropiada de parte del ex director artístico durante sus 11 años de trabajo. De ellos, 16 pertenecían a ex trabajadores, todos de ellos hombres.

Diciembre del 2017

- Netflix anunció que la sexta temporada de "House of Cards" retomará la producción sin Spacey, en el 2018, y se centrará en el personaje de Robin Wright.

- El ex yerno del rey de Noruega acusó al actor de acoso sexual después de un concierto por el Nobel de la Paz en 2007.

Enero del 2018

- La policía londinense investiga una tercera acusación por abuso sexual en contra del actor, que data del 2005.



Julio del 2018

- Robin Wright rompió su silencio respecto a su excompañero en "House of Cards". Ella dejó en claro que, fuera del set, no lo conocía y solo mantuvo una relación laboral con él. "No conocía al hombre", dijo.

- El actor es investigado por tres cargos más en Inglaterra: uno que data de 1996, otro del 2008 y el último de 2013.

Agosto del 2018

- "Billionaire Boys Club", la última cinta en la que participó el actor, tan solo recaudó US$ 126 en su día de estreno.

Septiembre del 2018

- La actriz Judi Dench criticó la decisión de sacar a Kevin Spacey de la cinta "All the Money in the World", que ya estaba terminada.

- Un masajista de California lo demandó por supuestos abusos, sumándose a otras acusaciones similares contra el actor.

Octubre del 2018

- Se reveló el monto que pagó Netflix para desvincular a Kevin Spacey de "House of Cards" y una siguiente película en la que iba a trabajar: US$ 39 millones.

Diciembre del 2018

- Kevin Spacey es acusado por agredir sexualmente a un adolescente en un bar de Massachusetts (EE.UU.) en 2016.

- Tras un año de silencio, publicó un video titulado “Let Me Be Franck” (Déjenme ser franco), un juego de palabras con el nombre de su personaje en "House of Cards". Él parece negar las acusaciones. "Ustedes no creerían lo peor sin tener pruebas, ¿no?", cuestiona en el video.

Enero del 2019

- Kevin Spacey enfrenta su primera batalla legal al ser acusado de agredir sexualmente en 2016 a un chico de 18 años en un bar de Nantucket (Massachusetts). La siguiente audiencia será el 4 de marzo.