Khloé Kardashian asegura que mantendrá celibato para cuidar a sus hijos: "El sexo ya no importa"

Khloé Kardashian afirma que no romperá su periodo de celibato y asegura que, por ahora, el sexo no está entre sus planes. La integrante de la familia Kardashian-Jenner mencionó que se encuentra tranquila con su estilo de vida y que su única prioridad es su trabajo y la crianza de sus dos hijos con su expareja, el jugador de baloncesto Tristan Thompson.

"Bueno, creo que una vez que pasas un cierto período de tiempo, el sexo ya no importa”, comenzó diciendo la celebridad en una reciente entrevista con Us Weekly para promover su podcast Khloe in Wonder Land.

En ese sentido, explicó: “Es como, ‘ok, ahora tiene que valer realmente la pena para romper eso’. Pero ahora estoy muy enfocada en mis hijos. Esto sonará loco, pero no quiero que nadie me aleje de ellos. No es que yo dejara que eso ocurriera, pero simplemente no sé si quiero esa distracción en este momento”.

Seguidamente, la empresaria de 40 años recalcó la importancia que tienen sus hijos en la decisión de seguir célibe, mencionando que es complicado que llegue “una persona muy especial” en este momento.

“Todavía tengo niños pequeños. No es que esté diciendo que voy a esperar hasta que tengan 20 años, pero creo que vas a tener que ser muy, pero muy, especial para que yo quiera agregar otra persona en mi vida con quien compartir mi tiempo además de mis hijos”, manifestó.

Khloé Kardashian es miembro de la popular familia Kardashian-Jenner. | Fuente: Instagram

Khloé Kardashian: "Estoy bastante reservada en este momento"

Khloé Kardashian saltó a la fama —junto a su familia— en el reality Keeping Up With the Kardashians, estrenado en Hulu en 2007. Khloé tuvo dos relaciones que trascendieron al ojo público. Primero, con el exjugador de baloncesto Lamar Odom y luego Tristan Thompson, con quien tuvo a su primera hija en el 2018.

Luego de rechazar la propuesta de matrimonio de Thompson por supuestas infidelidades del deportista, Khloé anunció en julio de 2022, en sus redes sociales, que estaba esperando otro hijo de la estrella de la NBA por medio de la gestación subrogada.

Ahora, la modelo reflexiona y medita sobre sus elecciones de parejas. “No entiendo por qué seguí eligiendo a esas personas”, sostuvo.

“Ahora siento que soy realmente fuerte, y rezo para poder identificar ciertas señales de alarma o ciertas cosas que ya no quiero recibir. (Esa persona que llegue) tendrá que ser realmente especial para interrumpir mi estilo de vida actual, mi agenda y cómo priorizo mi tiempo, y hasta para hacerme sentir esas mariposas. Creo que estoy bastante reservada en este momento, así que tendrá que ser una persona especial y persistente”, acotó.

Khloé Kardashian mantuvo una relación con Tristan Thompson entre el 2016 y 2020. | Fuente: Instagram

Khloé Kardashian vuelve a terapia tras “una traición” de su exterapeuta

Mientras atravesaba su difícil divorcio con Lamar Odom en 2013, Khloé Kardashian vio filtrarse en la prensa algo privado que le compartió a su terapeuta. “Supe que mi terapeuta había filtrado esa información porque no había otra forma de que eso saliera a la luz”, declaró a Bustle.

Dicha traición la llevó a una decisión drástica. “Dejé de ir a terapia y comencé a ir al gimnasio. Necesitaba una forma de liberar mi estrés, pero ya no confiaba en nadie más”, compartió Khloé.

Es así como Khloé perdió la confianza en la terapia. “Fue muy impactante y difícil de creer, pero no había forma de que esa información proviniera de otro lugar”, recordó la celebridad, señalando que en lugar de buscar otro terapeuta, optó por concentrarse en sus entrenamientos.

Sin embargo, en un episodio reciente de The Kardashians, tanto su hermana Kim como su mejor amiga, Malika Haqq, la animaron a regresar a la terapia tradicional.

“Kim insistió mucho. Yo le dije: “‘Lo haré por ti’”, confesó. Aunque inicialmente se resistió, compartió que después de las primeras sesiones pensó: “Wow, esto es bueno. Lo necesitaba”. Su terapeuta incluso le sugirió que fuera con más frecuencia. “Me dijo: ‘Creo que deberías venir tres veces por semana’. ‘Realmente necesitas estar aquí’.

