Deryck Whibley, de Sum 41, acusó de abuso sexual a exmanager de la banda

El cantante Deryck Whibley lanzó este martes, 8 de octubre, su libro de memorias Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell donde cuenta sus inicios con Sum 41 y cómo es que tuvo que soportar diversos obstáculos -y altibajos- desde su adolescencia, cuando empezaba a cantar con la banda canadiense.

Precisamente, algunas de las páginas del libro, difundido por un informe de Los Angeles Times, describe la relación “tensa y aterradora” que vivió el músico, a los 16 años, con el exmánager de la banda Greig Nori, quien tenía 34 en ese momento.

¿Qué pasó? Según cuenta Deryck Whibley, Greig Nori abusó “sexual y verbalmente” de él durante las giras, conciertos y presentaciones que tenía Sum 41.

“Greig tenía un requisito para ser nuestro mánager: quería control total (…) No podíamos hablar con nadie más que con él, porque el negocio de la música está ‘lleno de serpientes y mentirosos’ y él era la única persona en la que podíamos confiar”, se lee en el extracto del libro compartido por el periódico estadounidense.

En la época de los noventa, Greig Nori era el líder de la banda de punk Treble Charger, siendo un gran referente para un adolescente Deryck Whibley, quien empezaba a tocar con sus amigos Jon Marshall, Steve Jockz, y Richard Roy formando Sum 41 en 1996 y teniendo a Nori como coguionista, productor y luego como mánager oficial del grupo.

Deryck Whibley es el vocalista y fundador de la banda canadiense Sum 41. | Fuente: Instagram (deryckwhibley)

Deryck Whibley contó los momentos de abuso por parte de Greig Nori

Deryck Whibley relató en su libro cómo comenzaron los abusos sexuales -y acoso- que sufrió por parte de su exmánager Greig Nori. Señaló que, cuando tenía 18 años, Nori le pidió, dentro de una fiesta, que fuera al baño para darle éxtasis. Sin embargo, el entonces mánager le agarró la cara y lo besó “apasionadamente” sin su consentimiento.

“Él nunca había pensado en Nori de esa manera antes y Nori razonó que, si bien nunca había experimentado atracción por personas del mismo sexo, Whibley le hizo aflorar (esa atracción) en él, porque lo que ellos tenían (supuestamente) era muy especial”, señala Los Angeles Times sobre el libro.

En ese sentido, el exmánager, según cuenta Whibley, buscaba convencer al vocalista de que lo que hacían “valdría la pena explorar, porque muchos de los ídolos de rock eran queer y la mayoría de gente es bisexual, (pero) les da demasiado miedo admitirlo”.

Sin embargo, Deryck Whibley, quien ahora tiene 41 años y está casado desde hace 10 con la modelo Ariana Cooper, le respondió diciendo que “no se identificaba como gay o bisexual”, lo que -sostuvo- provocó la ira de Greig Nori.

“Nori se enfurece con su respuesta, llama a Whibley homofóbico y enumera las innumerables razones por las que Whibley ‘le debía’ haber ayudado a su carrera musical. Whibley escribe cómo Nori le daba la vuelta a la situación y lo acusaba de permitir que comenzara la relación”, describe Los Angeles Times sobre las memorias del músico.

Desde el 2015, Deryck Whibley está casado con la modelo Ariana Cooper | Fuente: Instagram (deryckwhibley)

Deryck Whibley contó del abuso sexual a su expareja Avril Lavigne

Deryck Whibley le comentó a Los Angeles Times que no tenía pensando contarle a nadie sobre lo sucedido con Greig Nori, quien seguía insistiendo que tenían una “conexión especial” presionándolo para que tengan relaciones sexuales.

En el 2004, Whibley empezó a salir con Avril Lavigne con quien se casó dos años después. En el libro, el músico canadiense afirma que no pudo ocultarle nada a su entonces esposa, confesándole finalmente lo que Nori había hecho con él, “¡Eso es abuso! Él abusó sexualmente de ti”, fue la contundente respuesta de la cantante de pop punk.

“Whibley también le contó lo sucedido a su esposa Ariana Cooper, quien reaccionó de la misma manera, según cuenta el músico”, sostiene Los Angeles Times.

Por otro lado, el líder de Sum 41 señala que Greig Nori paró de acosarlo cuando un amigo en común de ambos se enteró de lo que había pasado. “En el libro, el amigo le dice a Whibley y a Nori que su relación era abusiva”, precisa el medio.

