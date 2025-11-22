"No me arrepiento de irme a la cama sola": Linda Hamilton explicó por qué lleva 20 años en celibato

La actriz Linda Hamilton, recordada por interpretar a Sarah Connor en la saga Terminator, vuelve a ocupar titulares tras su incorporación a la temporada final de Stranger Things. A sus 69 años, la intérprete concedió una entrevista al diario británico The Telegraph, en la que no solo habló de su participación en la serie de Netflix como la Doctora Kay, sino también de aspectos íntimos de su vida, entre ellos los 20 años que lleva practicando el celibato.

"Intento no imponer mis creencias a nadie, porque soy una persona muy particular. Pero estoy en mi mejor momento, soy muy feliz y mi vida está llena de todo: flora, fauna, bebés, vecinos, pruebas, tribulaciones, dolor...", mencionó.

"Para mí, todo tiene la misma importancia... no me arrepiento de irme a la cama sola por la noche. Bueno, con mis dos preciosas perritas, Gladys y Wilma; hay que tocar y acariciar algo. Pero tengo todo el amor del mundo. Todos los días. Y soy célibe", agregó.

Linda Hamilton y su diagnóstico de trastorno bipolar

Hamilton dijo que esta elección ha sido compatible, luego de "llevar una vida plena y equilibrada". Ya en 2019 había revelado al diario The New York Times que llevaba muchos años sin mantener relaciones afectivas. "He sido célibe durante al menos 15 años. Una pierde la cuenta, porque simplemente no importa", declaró en ese momento.

Durante la entrevista reciente, la actriz también se refirió a su pasado que, según su testimonio, estuvo marcado por situaciones complejas. Perdió a su padre cuando tenía cinco años y pasó largos periodos sin comprender por qué le resultaba tan difícil gestionar sus emociones.

Finalmente, hace dos décadas, recibió el diagnóstico de trastorno bipolar, del que habló con total naturalidad para contribuir a la visibilización de esta condición.

"Literalmente, no tuve la sensatez de callarme”, recordó. "No me gusta el misterio, y si puedo hacer algo para ayudar a las personas que luchan con sus comportamientos y buscan respuestas y cambios, sé lo que es. Sé lo que es luchar durante 20 años por comprenderlo y seguir sin ser capaz de cambiar mis comportamientos", añadió.

El camino que llevó a Hamilton al celibato

La historia sentimental de Linda Hamilton también apareció brevemente en la entrevista. La actriz estuvo casada con el director James Cameron entre 1997 y 1999, con quien mantuvo una relación marcada por altibajos desde los años de Terminator 2. Con el tiempo, ella se distanció de ese "apego emocional" y optó por una vida en solitario, una elección que, según afirma, le ha brindado estabilidad.

Aunque su decisión la alinea, sin proponérselo, con una tendencia reciente entre algunas mujeres que se definen como 'volcel' (voluntariamente célibes), Hamilton insiste en que esta es una elección personal que simplemente forma parte de su historia.