Luis Fonsi sorprende al bailar huayno con Gian Marco durante su visita en Arequipa [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luis Fonsi sorprende al bailar huayno con Gian Marco durante su visita en Arequipa. | Fuente: Instagram (gianmarcooficial)

Luis Fonsi sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar su reciente viaje a la ciudad de Arequipa acompañado de su esposa la modelo española Águeda López. El cantante puertorriqueño se mostró en un paseo por la Cordillera de los Andes mostrando su admiración por el paisaje y naturaleza peruana.

El intérprete de Despacito publicó un carrusel de fotografías donde aparece viendo el cielo y los andes peruanos mientras viaja en tren. Del mismo modo, se le ve recostado en el transporte que lo lleva a diversos lugares en la Ciudad Blanca.

“Aventurando un poco por Perú”, escribió el artista de 47 años recibiendo miles de reacciones y cientos de comentarios de peruanos dándole la bienvenida a nuestro país. “Disfruta al máximo nuestra tierra”, “Lo máximo, disfruta”, “Perú es clave”, “Qué lindo saber que estas aquí”, se lee en algunos de los mensajes.

En ese sentido, el actor boricua no dudo en mostrar su entusiasmo por estar en Arequipa y visitar los diversos monumentos que tiene. “Arequipa es un lugar que guarda historia en sus paredes y que transmite paz. Me encantó poder caminar por sus calles y ver la mezcla entre lo antiguo y lo moderno”, sostuvo.

Del mismo modo, Fonsi mencionó que su visita a nuestro país le viene sirviendo para estar en un ambiente de reflexión. “Uno va sumando experiencias en cada lugar, pero hay ciudades que te marcan de manera distinta, y Arequipa ha sido así para mí”, añadió.

Luis Fonsi está de visita en la ciudad de Arequipa junto a su esposa Águeda López. | Fuente: Instagram (luisfonsi)

Luis Fonsi sorprende bailando huayno con Gian Marco

Eso no es todo. El propio Luis Fonsi apareció bailando huayno acompañado de Gian Marco. Fue el cantante peruano quien no dudó en compartir el video en su cuenta de Instagram donde el boricua intentar hacer los pasos típicos de dicha danza.

En las imágenes se ve a Fonsi intentando zapatear al ritmo de la música andina. Del mismo modo, el intérprete de Canción de amor le marca el ritmo para que pueda hacerlo correctamente.

Seguidamente, Luis Fonsi sigue zapateando hasta que se da por vencido. Acto seguido, Fonsi aparece moviendo los brazos como si estuviera bailando salsa provocando la risa de Gian Marco.

"Cuando un peruano le quiere enseñar a bailar huayno a un boricua en un tren por los Andes (…) pero al final todo lo convierte en salsa", escribió el artista nacional con emojis de risa.

Este video provocó las reacciones inmediatas de usuarios y diversas figuras como el cantante de salsa Luis Enrique y los actores peruanos Erick Elera y Jesús Alzamora.

El intérprete de Despacito publicó varias fotos de su visita a la ciudad de Arequipa.Fuente: Instagram (luisfonsi)

Luis Fonsi reveló a RPP que Gian Marco es "su persona favorita" en Perú

En una entrevista con RPP, Luis Fonsi compartió con entusiasmo su recuerdo de su última visita a Perú, un país que asocia con uno de sus "favoritos": Gian Marco.

Fonsi recordó que el cantante peruano, tres veces ganador del Grammy Latino, ha colaborado con él en diversas ocasiones, creando momentos memorables en el escenario.

"Cuando me hablan del Perú, pienso en una de mis personas favoritas. He cantado con él en muchísimas ocasiones. Hace poco cantamos en su concierto. Pude disfrutar de su público, su tierra y su música y celebrarlo con él", declaró en agosto de 2023.