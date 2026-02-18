Video generado con IA de Brad Pitt y Tom Cruise desata preocupación y críticas en Hollywood

Un video hiperrealista de 15 segundos, creado con una herramienta china de inteligencia artificial (IA) y protagonizado por Brad Pitt y Tom Cruise, ha despertado críticas y preocupación en Hollywood. El material, que muestra a ambos actores enfrentándose a puños, fue generado con Seedance 2.0, un reciente modelo de IA para video desarrollado por ByteDance, la compañía propietaria de TikTok. Con esta tecnología se está difundiendo y viralizando en redes sociales contenido protegido por derechos de autor, incluyendo imágenes que muestran a personajes de franquicias como Star Wars y Marvel. La reacción de la industria no se hizo esperar; varias compañías de entretenimiento, junto con la Motion Picture Association (MPA), organismo que representa a grandes estudios estadounidenses como Warner Bros. Discovery, Paramount y Netflix, publicaron comunicados denunciando una violación masiva de derechos de autor y principios éticos. El viernes, Disney, dueña de Marvel y Star Wars, envió a ByteDance una carta de cese y desistimiento en la que acusó a la empresa de haber proporcionado a Seedance una "biblioteca pirateada" con personajes protegidos y de incurrir en una "apropiación fraudulenta" de su propiedad intelectual.

MPA y SAG-AFTRA exigen frenar videos con IA

Charles Rivkin, presidente y director ejecutivo de la MPA, solicitó a ByteDance detener de inmediato la generación de videos con material protegido y exigió que la compañía respete la legislación estadounidense y los derechos de los creadores.

Por su parte, el sindicato de actores SAG-AFTRA calificó a Seedance como una "infracción flagrante", señalando que se han utilizado sin autorización las voces e imágenes de sus afiliados, lo que consideran inaceptable y perjudicial para la capacidad del talento humano de ganarse la vida.

El lunes, ByteDance declaró a la BBC que la empresa "respeta los derechos de propiedad intelectual" y que ha tomado nota de las inquietudes relacionadas con Seedance 2.0.

Asimismo, la compañía afirmó que está implementando medidas para reforzar la seguridad del servicio y prevenir el uso indebido de material protegido, aunque no ofreció detalles sobre cómo se están aplicando esos cambios.

Hacia finales de 2025, Disney anunció una inversión de mil millones de dólares en OpenAI y autorizó que herramientas de inteligencia artificial de esa plataforma, como ChatGPT y Sora, puedan emplear sus personajes y propiedades para crear videos breves a partir de indicaciones de los usuarios.