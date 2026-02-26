Crispin Glover, actor de 'Volver al futuro', enfrenta una demanda por agresión, fraude y daños emocionales

El actor Crispin Glover, famoso por su participación en la saga Volver al Futuro (Back to the Future), fue acusado por una exnovia de agresión, fraude, desalojo ilegal, enjuiciamiento malicioso e imposición intencional de angustia emocional, además de presuntas violaciones a la ley de derechos civiles de California, reporta People.

De acuerdo con el documento judicial del caso, la demandante, identificada como Jane Doe, indica que fue mantenida cautiva, utilizada para sexo y trabajo gratuito bajo falsos pretextos.

Doe, quien trabajó como modelo en Reino Unido, asegura que conoció a Glover en redes sociales en 2015, donde él le enviaba mensajes y le sugería mudarse a Los Ángeles. Señala que lo conoció en persona por primera vez ocho años después en Dresde, Alemania donde afirma que el actor le mostró una colección de objetos nazi.

Denuncia: promesas de trabajo, control y presunto desalojo sin aviso

La demandante sostiene que fue manipulada con promesas de una nueva vida y oportunidades en la industria del entretenimiento mediante una supuesta relación laboral. Según el documento, Crispin Glover le habría ofrecido vivienda y empleo como asistente si se mudaba a Los Ángeles en 2024.

Al llegar, ella afirma que se encontró en una situación en la que el actor quería controlar sus acciones, rastrear su paradero y que actuara como pareja conviviente.

La denuncia indica que, a inicios de marzo de ese año, tras salir de la casa para ir a una mezquita, Glover la dejó fuera con llave. Cuando regresó, él quería que buscara otro lugar para vivir. El documento sostiene que ella fue desalojada sin aviso previo, quedándose sin hogar.

Denuncia incluye acusaciones de agresión y un reporte policial falso

Doe también afirma que fue agredida cuando intentó reingresar a la casa para recuperar sus pertenencias y a sus gatos. Según su versión, el actor la tomó del cuello y la asfixió con una llave, lo que le dejó una herida y, posteriormente, una cicatriz.

Además, acusa a Glover de presentar un reporte policial falso en el que la señaló como intrusa para solicitar una orden de restricción en su contra. También sostiene que, después de esa orden, él continuó contactándola e insistiendo en retomar la relación.

En la querella, Jane Doe solicita el pago de indemnizaciones, así como cualquier otra reparación que el tribunal considere pertinente.

Crispin Glover niega las acusaciones

Según TMZ, un representante de Crispin Glover negó las acusaciones y las calificó como infundadas.

También indicó que el 2 de marzo de 2024 el actor fue víctima de una agresión grave en su residencia de Los Ángeles y que los agentes acudieron a su llamado, y que tras una investigación arrestaron a la mujer. Añadió que esos hechos constan en registros policiales y en la orden de restricción presentada en ese momento.

El comunicado de la defensa concluye que el actor se defenderá enérgicamente y confía en que el proceso demostrará que la denuncia carece de fundamento.