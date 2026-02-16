"Fue uno de los más grandes": Adam Sandler, Michael Keaton y otros famosos despiden a Robert Duvall

Robert Duvall, una de las grandes leyendas del cine recordado por su actuación en El Padrino y Apocalipsis ahora, murió a los 95 años el último domingo 15 de febrero, así lo confirmó su esposa, Luciana Pedraza, por medio de un sentido mensaje en sus redes sociales.

Ganador del Oscar como Mejor actor, Duvall marcó un hito en Hollywood por su gran talento y desenvolvimiento en la pantalla grande siendo nominado en siete ocasiones, incluido su rol del abogado Tom Hagen en la icónica película El Padrino y su rol como protagonista, director y guionista en el drama El apóstol.

Es así como diversas celebridades, excompañeros y figuras del cine, decidieron rendir un homenaje al icónico actor de Hollywood ganador de un premio Oscar, un BAFTA, un Premio Emmy y cuatro Globos de Oro.

Uno de ellos fue Adam Sandler, quien publicó un carrusel de fotos de Robert Duvall, recordando también su papel en la comedia deportiva Hustle, estrenada el 2022, donde actuaron juntos.

"Divertido como un demonio. Fuerte como un demonio. Uno de los mejores actores que hemos tenido. Un gran hombre para hablar y reír con él. Lo amaba tanto. Todos lo hicimos. Tantas películas para elegir que eran legendarias. Míralas cuando puedas. Envío a su esposa Luciana y a toda su familia y amigos nuestras condolencias", escribió el actor y comediante.