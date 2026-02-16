Últimas Noticias
"Fue uno de los más grandes": Adam Sandler, Michael Keaton y otros famosos despiden a Robert Duvall

El actor y director Robert Duvall falleció el 15 de febrero de 2026 en su casa en Middleburg.
El actor y director Robert Duvall falleció el 15 de febrero de 2026 en su casa en Middleburg. | Fuente: Facebook (Robert Duvall)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Viola Davis, Alec Baldwin y Stephen King también homenajearon a Robert Duvall, legendario actor de 'El padrino' y 'Apocalipsis ahora', quien murió a los 95 años el último domingo.

Robert Duvall, una de las grandes leyendas del cine recordado por su actuación en El Padrino y Apocalipsis ahora, murió a los 95 años el último domingo 15 de febrero, así lo confirmó su esposa, Luciana Pedraza, por medio de un sentido mensaje en sus redes sociales.

Ganador del Oscar como Mejor actor, Duvall marcó un hito en Hollywood por su gran talento y desenvolvimiento en la pantalla grande siendo nominado en siete ocasiones, incluido su rol del abogado Tom Hagen en la icónica película El Padrino y su rol como protagonista, director y guionista en el drama El apóstol.

Es así como diversas celebridades, excompañeros y figuras del cine, decidieron rendir un homenaje al icónico actor de Hollywood ganador de un premio Oscar, un BAFTA, un Premio Emmy y cuatro Globos de Oro.

Uno de ellos fue Adam Sandler, quien publicó un carrusel de fotos de Robert Duvall, recordando también su papel en la comedia deportiva Hustle, estrenada el 2022, donde actuaron juntos.

"Divertido como un demonio. Fuerte como un demonio. Uno de los mejores actores que hemos tenido. Un gran hombre para hablar y reír con él. Lo amaba tanto. Todos lo hicimos. Tantas películas para elegir que eran legendarias. Míralas cuando puedas. Envío a su esposa Luciana y a toda su familia y amigos nuestras condolencias", escribió el actor y comediante.

Adam Sandler junto a Robert Duvall en la película de comedia deportiva Hustle (2022).
Adam Sandler junto a Robert Duvall en la película de comedia deportiva Hustle (2022). | Fuente: Happy Madison Productions

Viola Davis, Walton Goggins y Michael Keaton despiden a Robert Duvall

La actriz y productora Viola Davis también compartió una pequeña reseña en referencia al actor Robert Duvall, con quien compartió escenas en el thriller Widows, estrenado el 2018. "Tuve el honor de trabajar junto a ti", sostuvo.

"Estaba asombrada. Siempre estuve asombrada por tus imponentes interpretaciones de hombres que eran a la vez silenciosos y dominantes en su humanidad. Eras un gigante. Un ícono (…) La grandeza nunca muere. Permanece como un regalo. Descanse bien, señor. Su nombre será pronunciado. Que coros de ángeles canten tu descanso", señaló.

El actor Walton Goggins, quien fue parte de la película El Apóstol, difundió un extenso mensaje destacando el rol de Robert Duvall como director y guionista en el filme nominado por la Academia.

"Bobby Duvall, el mejor narrador de todos los tiempos nos acaba de dejar. Fue mi amigo. Mi mentor (…) Yo tenía 24 años. El privilegio de trabajar con este hombre, de conocer a este hombre, sigue siendo la experiencia más importante de mi vida. Fue mi Estrella del Norte, mi héroe", expresó.

Del mismo modo, Michael Keaton, quien actuó al lado de Robert Duvall en El periódico (1994), lamentó el deceso del actor difundiendo su retrato en Instagram. "Otro amigo cae. Actué con él y me hice su amigo. Compartimos una gran tarde en mi porche hablando de caballos. Era la grandeza personificada como actor. QEPD RD", acotó.

Quien también se despidió de Duvall fue Josh Gad, reconocido actor de voz en Hollywood. "Otro día. Otra pérdida icónica e irremplazable. Duvall fue simplemente uno de los más grandes que jamás lo hicieron. Desde las películas de The Godfather hasta Apocalypse Now, desde The Apostle hasta To Kill a Mockingbird, no solo estuvo en el cine, lo define a través de las épocas. QEPD", señaló.

Robert Duvall es recordado por su papel del abogado Tom Hagen en la película El Padrino.
Robert Duvall es recordado por su papel del abogado Tom Hagen en la película El Padrino. | Fuente: Paramount Pictures

Alec Baldwin y Stephen King destacaron el rol de Robert Duvall

Alec Baldwin, quien fue uno de los primeros en lamentar el deceso de Robert Duvall, se mostró conmovido por la muerte del actor con un emotivo video en redes sociales.

"Duvall, por supuesto, ocupa un lugar muy inusual en mi vida. Cuando hizo Matar a un ruiseñor, simplemente te destruyó. En su interpretación no usó ni una sola palabra y te deja atónito. Esas escenas con Duvall son simplemente impactantes", sostuvo.

Del mismo modo, Stephen King decidió recordar a Duvall con una de las clásicas líneas del actor en el filme Apocalipsis ahora. "Me encanta el olor del napalm en la mañana. Descansa en paz, Robert Duvall", acotó.

En esa misma línea, el director Scott Cooper, quien dirigió a Robert Duvall en dos ocasiones (Crazy Heart y The Pale Blue Eye) lo destacó como "su mentor artístico más importante".

"Produjo y actuó en mi primera película, Crazy Heart, y desde ese momento leyó casi todos los guiones que escribí, ofreciendo su sabiduría silenciosa y su creencia inquebrantable en mí. Fue mi defensor más feroz, no con grandes gestos, sino con honestidad, rigor y amor por el trabajo en sí mismo", enfatizó en declaraciones para Variety.

Michael Keaton se despidió de Robert Duvall con un emotivo post en redes sociales.

Michael Keaton se despidió de Robert Duvall con un emotivo post en redes sociales.Fuente: Instagram (michaelkeatondouglas)

¿Quién fue Robert Duvall?

Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, Robert Duvall creció en Annapolis, Maryland. Hijo de un almirante de la Marina de Estados Unidos, estudió Arte Dramático y sirvió brevemente en el Ejército antes de formarse en la prestigiosa Neighborhood Playhouse School de Nueva York bajo la tutela del reconocido maestro Sanford Meisner.

A lo largo de su vida, se casó cuatro veces y no tuvo hijos. Según informó su familia, no se realizará un servicio conmemorativo formal, respetando su voluntad.

Uno de sus papeles más recordados fue el del abogado Tom Hagen en The Godfather (1972), donde compartió pantalla con Marlon Brando y Al Pacino, rol que repitió en la secuela de 1973.

También participó en títulos como M*A*S*H, Apocalypse Now, The Plague (1992), The Apostle (1997), Assassination Tango (2002), Jack Reacher y más recientemente Hustle y The Pale Blue Eye en 2022.

Aunque recibió siete nominaciones al Oscar, solo lo ganó una vez, en 1984, por Tender Mercies. Aquella noche expresó su emoción por ser distinguido entre “personas tan talentosas” y recordó que la verdadera razón de los premios era reconocer lo mejor del cine.

Además del Oscar, obtuvo un BAFTA por Apocalypse Now, dos premios Emmy por Broken Trail, cuatro Globos de Oro —por Apocalypse Now, Tender Mercies, Lonesome Dove y Stalin— y un premio del Sindicato de Actores por A Civil Action. También fue distinguido en festivales internacionales como el de Venecia y en los Independent Spirit Awards.

robert duvall el padrino Apocalypse Now In memoriam 2026

