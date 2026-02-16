"Fue uno de los más grandes": Adam Sandler, Michael Keaton y otros famosos despiden a Robert Duvall

Robert Duvall es recordado por su papel del abogado Tom Hagen en la película El Padrino. |
Fuente: Paramount Pictures
Alec Baldwin y Stephen King destacaron el rol de Robert Duvall
Alec Baldwin, quien fue uno de los primeros en lamentar el deceso de Robert Duvall, se mostró conmovido por la muerte del actor con un emotivo video en redes sociales.
"Duvall, por supuesto, ocupa un lugar muy inusual en mi vida. Cuando hizo Matar a un ruiseñor, simplemente te destruyó. En su interpretación no usó ni una sola palabra y te deja atónito. Esas escenas con Duvall son simplemente impactantes", sostuvo.
Del mismo modo, Stephen King decidió recordar a Duvall con una de las clásicas líneas del actor en el filme Apocalipsis ahora. "Me encanta el olor del napalm en la mañana. Descansa en paz, Robert Duvall", acotó.
En esa misma línea, el director Scott Cooper, quien dirigió a Robert Duvall en dos ocasiones (Crazy Heart y The Pale Blue Eye) lo destacó como "su mentor artístico más importante".
"Produjo y actuó en mi primera película, Crazy Heart, y desde ese momento leyó casi todos los guiones que escribí, ofreciendo su sabiduría silenciosa y su creencia inquebrantable en mí. Fue mi defensor más feroz, no con grandes gestos, sino con honestidad, rigor y amor por el trabajo en sí mismo", enfatizó en declaraciones para Variety.
¿Quién fue Robert Duvall?
Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, Robert Duvall creció en Annapolis, Maryland. Hijo de un almirante de la Marina de Estados Unidos, estudió Arte Dramático y sirvió brevemente en el Ejército antes de formarse en la prestigiosa Neighborhood Playhouse School de Nueva York bajo la tutela del reconocido maestro Sanford Meisner.
A lo largo de su vida, se casó cuatro veces y no tuvo hijos. Según informó su familia, no se realizará un servicio conmemorativo formal, respetando su voluntad.
Uno de sus papeles más recordados fue el del abogado Tom Hagen en The Godfather (1972), donde compartió pantalla con Marlon Brando y Al Pacino, rol que repitió en la secuela de 1973.
También participó en títulos como M*A*S*H, Apocalypse Now, The Plague (1992), The Apostle (1997), Assassination Tango (2002), Jack Reacher y más recientemente Hustle y The Pale Blue Eye en 2022.
Aunque recibió siete nominaciones al Oscar, solo lo ganó una vez, en 1984, por Tender Mercies. Aquella noche expresó su emoción por ser distinguido entre “personas tan talentosas” y recordó que la verdadera razón de los premios era reconocer lo mejor del cine.
Además del Oscar, obtuvo un BAFTA por Apocalypse Now, dos premios Emmy por Broken Trail, cuatro Globos de Oro —por Apocalypse Now, Tender Mercies, Lonesome Dove y Stalin— y un premio del Sindicato de Actores por A Civil Action. También fue distinguido en festivales internacionales como el de Venecia y en los Independent Spirit Awards.