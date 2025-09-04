"El dinero en OnlyFans es demasiado grande": Dan Benson, exestrella de Disney, defiende uso de la plataforma

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dan Benson, el recordado actor de Zeke Beakerman en la serie Los Hechiceros de Waverly Place, defendió su incursión en OnlyFans en un reciente adelanto del nuevo documental TMZ Presents: The War Over OnlyFans, donde se expondrá todas las artistas sobre el uso de una de las plataformas de suscripción por Internet más populares —y polémicas— de los últimos años.

De acuerdo con el video, difundido por el portal TMZ en sus redes sociales, Benson, quien es recordado por sus diversos papeles en programas de Disney, mostró su posición favorable con OnlyFans asegurando que su faceta de creador de contenido en el sitio le ha hecho ganar “demasiado dinero”, lo que lo ayudó a superar problemas en su vida personal.

“El primer año que usé OnlyFans gané más de un millón de dólares, lo cual para mí fue una cantidad de dinero inaudita. Soy consciente de la controversia que rodea a la plataforma, pero el dinero (en OnlyFans) es demasiado grande para dejarlo pasar”, declaró.

En ese sentido, el también modelo estadounidense mencionó “no arrepentirse” de seguir generando suscripciones en su cuenta de OnlyFans donde comparte diversos fotos y videos de tono erótico, según comparte él mismo en su cuenta de Instagram.

“No me arrepiento de las decisiones que tomé. Creo que mucha gente tendrá muchas opiniones sobre mí por publicar mi sexualidad en línea y sobre la ética de crear ese tipo de contenido”, comentó el influencer.

Dan Benson es recordado por su papel de Zeke en la serie Los Hechiceros de Waverly Place. | Fuente: Disney Pictures

Modelo Jemma Lucy cuestionó el uso de OnlyFans: "La autoestima puede bajar"

El documental TMZ Presents: The War Over OnlyFans, producido por Fox y transmitido por Hulu, expondrá diversos testimonios a favor y en contra sobre el uso de la plataforma OnlyFans.

Aparte de la posición a favor de Dan Benson, también se observó los cuestionamientos de la modelo Jemma Lucy contra la plataforma, considerando que el dinero ganado está relacionado a "depresión" y “problemas de salud mental”.

"Dudo que alguien realmente disfrute ser creador en OnlyFans, quienes dicen lo contrario están mintiendo. Con OnlyFans siento que tu autoestima puede bajar mucho porque los hombres te hablan como una mie(…)", manifestó la personalidad de televisión.

Cabe mencionar que, además de los testimonios de Dan y Jemma, el documental también contará con entrevistas a otras celebridades como Amber Rose, Blac Chyna y Taylor Brazinsky, quienes compartirán sus puntos de vistas sobre beneficios y desventajas del uso de Onlyfans.

"Examinamos las victorias y las derrotas de la plataforma basada en suscripción (…) La primera mitad del documental presenta un panorama sombrío de OnlyFans, y la segunda destaca sus virtudes. Al final, el público ajusta cuentas: OnlyFans: ¿legislativo o destructivo?", describe TMZ en su informe.

Dan Benson ahora es un popular creador de contenido en la plataforma de suscripción OnlyFans. | Fuente: Instagram (danleebenson)

Dan Benson descartó volver a la serie Los Hechiceros de Waverly Place

Dan Benson descartó volver a la serie Los Hechiceros de Waverly Place. Tras doce años de dejar el programa, la —ahora— estrella de OnlyFans afirmó: "No quiero volver a hacerlo”.

Al conocer el regreso de la serie de Disney el 2024, el actor resaltó que no podrá retomar el papel de Zeke Beakerman tras admitir, además, que no recibió ninguna oferta de la industria televisiva que lo hizo famoso en su adolescencia.

"Entiendo que las elecciones que hice, al convertirme en creador de contenido para adultos, excluyen la posibilidad de que vuelvan a traer al personaje que interpreté", comenzó diciendo el modelo en entrevista con TMZ en febrero del año pasado.

"Estoy muy dividido, sintiendo felicidad y, al mismo tiempo, frustración. Sí, creo que hacer contenido para adultos complicó la posibilidad de que trajeran de vuelta a mi personaje”, añadió.

Por último, Benson aclaró que, a pesar de su deseo de que la nueva serie tenga éxito, no volvería. "Incluso si me llamaran mañana y expresaran su interés en que regrese, les diría que no", acotó.