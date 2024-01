Durante la ceremonia, otro de sus amigos, Pedro Pascal, recordó un recuerdo de su infancia, muchos años antes de que conociera al actor durante las grabaciones de la cinta The Great Wall. El actor de The Last of Us también llamó a Dafoe su "maestro" y reconoció su amplia trayectoria compuesta por cuatro nominaciones al Oscar, un premio BAFTA y cuatro Globos de Oro.Fuente: AFP