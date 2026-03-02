Penalista no descarta que Adrián Villar se beneficie de norma reciente y evite ir a prisión [VIDEO]

El especialista señaló que el abogado de Villar podría acogerse a un decreto legislativo aprobado en el gobierno de Dina Boluarte, en el cual los imputados menores de 25 años, sin antecedentes penales, pueden recibir una pena suspendida de hasta ocho años.

El abogado penalista Carlos Caro comentó que en el caso de Adrián Villar, acusado por atropellar y causar la muerte de la deportista Lizeth Marzano, este podría no ir a prisión y solo recibir una condena suspendida pese a que confesó los tres delitos por los que se le investiga.

Según el letrado, la defensa legal del joven podría acogerse a un decreto legislativo aprobado por el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte que asegura nadie cuestionó y ha sido poco aplicado.

"La ley 1595 del 2024, un decreto legislativo, trajo consigo la novedad de que tratándose de imputados, que tengan hasta 25 años, reciban una pena de hasta ocho años de prisión que puede ser suspendida. Es algo nuevo en el sistema legal", indicó en el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Carlos Caro estimó que, en teoría, Adrián Villar podría recibir hasta 15 años de prisión ya que las condenas se sumarían de la siguiente manera: ocho años por homicidio culposo, cuatro debido a que no socorrió a la víctima y tres al fugarse de la escena. Sin embargo, reiteró que el joven recibiría una "rebaja" al ser una persona sin antecedentes penales.

"La prognosis de la pena, yo creo que por ahí irá la defensa (de Villar), es que no superará los ocho años, pero en el peor de los casos, si fuera ocho años podría acogerse al beneficio de la condena condicional: reglas de conducta y para su casa", puntualizó.

Caro sostuvo que el juez no está obligado a aplicar dicha figura, solo comentó que es una posibilidad que la defensa alegará.

Prisión preventiva se define mañana

El 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del juez Adolfo Fernando Farfán, reiniciará este martes, desde las 3 p.m. el pedido de nueve meses de prisión preventiva para Adrián Villar, luego de que su abogado César Nakazaki, quien asumió el caso desde el domingo, solicitara una prórroga de 24 horas, alegando desconocimiento de anexos incluidos en la carpeta fiscal.

Villar Chirinos es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito ocurrido la noche del 17 de febrero en el distrito limeño de San Isidro, en el que Marzano Noguera, seleccionada peruana de apnea (buceo libre), perdió la vida la madrugada del 18 de febrero.

Nakazaki, en declaraciones a RPP, señaló que a su patrocinado se le debe imponer una pena suspendida -que evita su ingreso a prisión- porque "ha reconocido su responsabilidad" en el atropello de Lizeth Marzano.