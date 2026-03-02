Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Penalista no descarta que Adrián Villar se beneficie de norma reciente y evite ir a prisión [VIDEO]

Adrián Villar: Abogado Carlos Caro no descarta que joven reciba condena suspendida y evite ir a prisión
Adrián Villar: Abogado Carlos Caro no descarta que joven reciba condena suspendida y evite ir a prisión | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El especialista señaló que el abogado de Villar podría acogerse a un decreto legislativo aprobado en el gobierno de Dina Boluarte, en el cual los imputados menores de 25 años, sin antecedentes penales, pueden recibir una pena suspendida de hasta ocho años.

El abogado penalista Carlos Caro comentó que en el caso de Adrián Villar, acusado por atropellar y causar la muerte de la deportista Lizeth Marzano, este podría no ir a prisión y solo recibir una condena suspendida pese a que confesó los tres delitos por los que se le investiga.

Según el letrado, la defensa legal del joven podría acogerse a un decreto legislativo aprobado por el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte que asegura nadie cuestionó y ha sido poco aplicado.

"La ley 1595 del 2024, un decreto legislativo, trajo consigo la novedad de que tratándose de imputados, que tengan hasta 25 años, reciban una pena de hasta ocho años de prisión que puede ser suspendida. Es algo nuevo en el sistema legal", indicó en el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Carlos Caro estimó que, en teoría, Adrián Villar podría recibir hasta 15 años de prisión ya que las condenas se sumarían de la siguiente manera: ocho años por homicidio culposo, cuatro debido a que no socorrió a la víctima y tres al fugarse de la escena. Sin embargo, reiteró que el joven recibiría una "rebaja" al ser una persona sin antecedentes penales.

"La prognosis de la pena, yo creo que por ahí irá la defensa (de Villar), es que no superará los ocho años, pero en el peor de los casos, si fuera ocho años podría acogerse al beneficio de la condena condicional: reglas de conducta y para su casa", puntualizó.

Caro sostuvo que el juez no está obligado a aplicar dicha figura, solo comentó que es una posibilidad que la defensa alegará. 

Prisión preventiva se define mañana

El 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, a cargo del juez Adolfo Fernando Farfán, reiniciará este martes, desde las 3 p.m. el pedido de nueve meses de prisión preventiva para Adrián Villar, luego de que su abogado César Nakazaki, quien asumió el caso desde el domingo, solicitara una prórroga de 24 horas, alegando desconocimiento de anexos incluidos en la carpeta fiscal.  

Villar Chirinos es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito ocurrido la noche del 17 de febrero en el distrito limeño de San Isidro, en el que Marzano Noguera, seleccionada peruana de apnea (buceo libre), perdió la vida la madrugada del 18 de febrero.

Nakazaki, en declaraciones a RPP, señaló que a su patrocinado se le debe imponer una pena suspendida -que evita su ingreso a prisión- porque "ha reconocido su responsabilidad" en el atropello de Lizeth Marzano.

Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Carlos Caro Adrián Villar Poder Judicial Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA