Catherine O'Hara hace historia en los Actor Awards y Seth Rogen le dedica un emotivo discurso

La recordada actriz ganó de manera póstuma el premio del Sindicato de Actores, convirtiéndose en la primera intérprete en lograrlo. Seth Rogen recibió el galardón y protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la noche.

La ceremonia de los Actor Awards 2026 estuvo marcada por un homenaje que dejó al público de pie. Catherine O'Hara, fallecida el pasado 30 de enero a los 71 años, ganó de manera póstuma el premio a Mejor Actriz en una Serie de Comedia por su papel de Patty Leigh en The Studio.

O’Hara se impuso en una categoría reñida en la que también estaban nominadas Kathryn Hahn (The Studio), Jenna Ortega (Merlina), Jean Smart (Hacks) y Kristen Wiig (Palm Royale). Además, esa misma noche, O’Hara también fue parte del elenco ganador a Mejor Reparto en Serie de Comedia por The Studio.

La actriz ya había ganado el mismo reconocimiento en 2020 por Schitt's Creek y acumuló múltiples nominaciones a lo largo de su carrera. Con este triunfo, se convirtió en la primera actriz en obtener un premio del Sindicato de Actores de forma póstuma. Antes que ella, solo Chadwick Boseman, Heath Ledger y Jerry Orbach lo habían conseguido.

Ovación y lágrimas en la ceremonia

Cuando Lisa Kudrow anunció a Catherine O'hara como ganadora, el auditorio se puso de pie en una ovación inmediata. Seth Rogen subió al escenario para recibir el premio en su nombre, animado por Kathryn Hahn, su compañera en The Studio.

Las cámaras captaron la emoción en el rostro de varias estrellas en el Shrine Auditorium and Expo Hall, en Los Ángeles, entre ellas Sarah Paulson, Rose Byrne, Keri Russell y Jenna Ortega, quien compartió elenco con O’Hara en Beetlejuice Beetlejuice.

El conmovedor discurso de Seth Rogen

Visiblemente afectado, Seth Rogen explicó que le habían pedido asumir “el muy triste honor” de aceptar el premio en nombre de O’Hara. “Sé que ella habría estado honrada de recibir este reconocimiento de sus colegas actores, a quienes respetaba muchísimo”, comentó sobre el escenario.

“Algo que me ha maravillado en estas últimas semanas fue su capacidad de ser generosa, amable y elegante sin jamás minimizar su propio talento ni su enorme aporte al trabajo que estábamos haciendo. Ella sabía que podía arrasar y quería hacerlo todos los días en el set”, agregó.

El actor recordó también que, antes de cada jornada de rodaje en The Studio, O’Hara solía enviar correos con propuestas para reescribir sus escenas. “Decía: ‘Hola, espero que consideren lo siguiente’, y luego incluía una versión completamente reescrita de la escena en la que aparecía. Y literalmente el 100% de las veces no solo mejoraba a su personaje, sino que hacía que la escena fuera mejor y que toda la serie también mejorara”, reveló.

Finalmente, subrayó una de las lecciones más valiosas que le dejó trabajar con ella: “Ella demostró que se puede ser un genio y ser amable al mismo tiempo, y que una cosa no tiene por qué darse a costa de la otra. Si tienen personas en sus vidas que no conocen su trabajo, muéstrenles a O’Hara bailando con Harry Belafonte en Beetlejuice. Muéstrenles a O’Hara lastimándose la rodilla en Best in Show y haciendo ese momento increíble en el que cojea mientras camina. Y díganles, mientras se ríen, que esa es Catherine O’Hara”.

¿Qué pasó con Catherine O'Hara?

Según información difundida por la revista People, la actriz falleció tras sufrir una embolia pulmonar, con cáncer rectal como enfermedad de base, de acuerdo con el certificado de defunción emitido por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

Nacida en Toronto en 1954, Catherine O’Hara inició su carrera en televisión con SCTV Network 90, que le valió su primer Emmy. En los años 90 alcanzó fama mundial interpretando a Kate McCallister en Mi pobre angelito, donde dio vida a la madre del personaje de Macaulay Culkin.

A lo largo de su trayectoria trabajó en películas como After Hours, dirigida por Martin Scorsese, y Beetlejuice, bajo la dirección de Tim Burton. En años recientes también participó en la aclamada serie The Last of Us.

