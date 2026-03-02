Kelly Osbourne responde a críticas por su apariencia física: “Estoy pasando por el momento más difícil de mi vida”

Los Brit Awards 2026 dejaron recuerdos memorables en su primera vez celebrada en Mánchester. Uno de ellos fue Rosalía, quien conquistó la gala como Artista Internacional del año, la intérprete Olivia Dean se llevó cuatro premios y el sentido homenaje a Ozzy Osbourne.

Sin embargo, usuarios en redes sociales comenzaron a criticar la apariencia de Kelly Osbourne en el escenario y la alfombra roja.

“Si Ozzy estuviera aquí esta noche con nosotros, nos estaría mostrando esa preciosa sonrisa que tenía y sé que estaría muy orgulloso de recibir esto del país que amaba. Puede que no esté aquí, pero nos dejó una obra increíble que nunca será olvidada por el país que lo hizo”, dijo Sharon, al momento de subir al estrado a recibir el galardón junto a su hija.

Pese a que fue un momento emotivo, se generó una ola de comentarios negativos sobre su extrema delgadez.

La cantante y actriz británica Kelly Osbourne posó en la alfombra roja durante la ceremonia de los Premios Brit 2026.Fuente: EFE

¿Qué dijo Kelly Osbourne ante las críticas?

Tras leer esos comentarios en redes sociales, Kelly Osbourne recurrió a su cuenta de Instagram para escribir un mensaje donde respondió lo siguiente:

“Hay una crueldad especial en lastimar a alguien que claramente está pasando por algo difícil, patearme mientras estoy en el suelo, dudar de mi dolor, difundir mis luchas como chismes y darme la espalda cuando más necesito apoyo y amor”, escribió.

“Nada de esto demuestra fortaleza; solo revela una profunda falta de compasión y carácter. Actualmente estoy pasando por el momento más difícil de mi vida. Ni siquiera debería tener que defenderme. ¡Pero no me quedaré aquí sentada y permitiré que me deshumanicen de esa manera!”.

Cabe resaltar que estas críticas son recurrentes ya que, meses después de la muerte de su padre, Kelly había confesado que siempre la han cuestionado por su aspecto.

“Mi padre acaba de morir y lo estoy haciendo lo mejor que puedo, y lo único por lo que vivo ahora mismo es mi familia”, dijo en un video que después eliminó.