Rauw Alejandro se quiebra al cantar 'Beso' y 'Hayami Hana' en su concierto en Barcelona [VIDEO]

Tras su separación con Rosalía, Rauw Alejandro ha continuado con su gira Saturno World Tour y esta vez fue en Barcelona. El cantante puertorriqueño ofreció un concierto en el Palau de Sant Jordi y no pudo evitar quebrarse al recordar a su expareja.

Después de los aplausos del público, el intérprete se quebró al cantar Hayami Hana, tema que le compuso a la catalana; sin embargo, reveló que es la primera y última vez que lo cantará en vivo.

“No les voy a mentir, tenía un poco de nervios de venir aquí a Barcelona, pero es porque ustedes son muy especiales para mí. Nunca pensé que iba a cantar esta canción en vivo, pero lo voy a hacer solamente aquí en Barcelona, no la voy a cantar nunca más en mi vida. Creo que todavía no me la sé muy bien porque la hice de corazón, la tiré ahí toda una noche ahogando las penas. Si tú te la sabes, acompáñame”, dijo Rauw Alejandro.

Tras ello, cantó Beso, uno de los temas que tiene con Rosalía en dúo. Visiblemente afectado y entre lágrimas, no logró terminarla por lo que sus fanáticos continuaron.

'Beso' es una declaración de amor de la expareja donde anunciaron su compromiso.

¿Qué significa Hayami Hana?

La música ha sido un escape y una manera de hacer catarsis para los cantantes que han confirmado la separación de sus parejas. Uno de esos casos fue Shakira, con cuatro temas para Gerard Piqué; Karol G, con Mi ex tenía razón; y ahora Rauw Alejandro, con Hayami Hana, dedicado a su exprometida Rosalía.

Esta carta de amor se ha vuelto una de las favoritas del público, ya que dura un poco más de cinco minutos. Sin embargo, muchos se han preguntado qué significa el título de este éxito.

Como es de conocimiento, Rauw y Rosalía son fanáticos de la cultura de Japón. Tanto así que han viajado reiteradas veces a ese país por vacaciones o por trabajo, en el caso de la catalana. Además, Rosalía ha introducido palabras en japonés por amor a esta cultura, como en Flor de Sakura o Hentai.

Hayami Hana, escrita por Rauw Alejandro para Rosalía, se divide en dos: Hayami quiere decir "chica de gran belleza, única y extraordinaria", Hana significa "flor que florece". Al unirlas quiere decir: "chica bella y única difícil de encontrar como una flor que está floreciendo".

"Por si acaso nunca volvemos a hablar y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. Esta (canción) la hago para cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voy a hacerme el fuerte, yo no voy a frontera. Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar", inicia la canción.