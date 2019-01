Robert de Niro por fin llegó a Machu Picchu tras varias horas de suspenso. Un deslizamiento en las vías del tren hizo que el tren en el que se trasladaba el actor retrasara su llegada.

Durante todo este tiempo, el actor disfrutó de platillos peruanos preparados por el chef James Berckemeyer. Él compartió fotografías en su cuenta de Instagram. RPP Noticias registró el momento en el que De Niro llegó a la ciudadela.

Así fue la llegada de Robert de Niro a Machu Picchu.

Robert De Niro llegó a Machu Picchu, acompañado de uno de sus hijos al promediar las 4:35 de la tarde. Arribó al frontis del parque arqueológico de Machu Picchu, pero no ingresó de inmediato pues un fuerte lluvia se registra de este está mañana.

El ingreso del actor a la ciudad inca estaba programado originalmente para 1 p.m. Al llegar, ingresó de inmediato al hotel sanctuary Lodge, donde se alojará y se indica que en breve podría salir a visitar el parque arqueológico aunque lo hará sólo y esperan que todos los turistas se retiren. También se informó que el martes a primera hora volverá a ingresar para conocer la ciudad de piedra.

¿QUÉ PASÓ EN LAS VÍAS DEL TREN?

Personal de la Comisaría de Machu Picchu, constató el derrumbe de una roca de gran magnitud así como pequeñas piedras, provocando el bloqueo de la línea férrea y obstaculizando el normal desarrollo de circulación de trenes; hecho registrado el día lunes al medio día.

La policía verificó la existencia de una inmensa roca así como pequeñas piedras en la línea férrea, lo que impide el normal paso de los trenes, por lo que personal de la empresa Perú Rail viene realizando trabajos de limpieza.

Además la Policía comprobó que en el indicado sector se producen permanentes lluvias, lo que habría causado el derrumbe. En total siete vagones con sus respectivos pasajeros nacionales y extranjeros tuvieron que esperar la habilitación de la línea férrea.

RECORRIDO GASTRONÓMICO POR LIMA

Durante su estadía en Lima, el recordado protagonista de "El padrino 2" y "Taxi Driver" visitó el célebre restaurante Central ─considerado el segundo mejor de la región según los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica 2018─ según confirmó el chef Virgilio Martínez, a RPP Noticias. El actor probó el menú degustación de Central (ubicado en Barranco), que consiste en realizar una exploración por la biodiversidad del Perú.

En los siguientes días, Robert de Niro llegó a Barranco para visitar Isolina, del chef José del Castillo. Él contó que el intérprete probó mondonguito a la italiana, guiso de mollejitas, cocido de chancho a la chorrillana y un guargüero. Durante su paseo barranquino, también ingresó al Museo Pedro de Osma y se mostró muy interesado "en el tema del mestizaje y lo que sucedió en la época colonial, en el sincretismo, en cómo un indígena había creado piezas de arte y en los procesos de restauración", indicó Pedro Pablo Alayza, director del museo, a RPP Noticias.

Finalmente, se sentó a la mesa de Maido ─considerado el mejor de la región en el ránking de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica─ según compartió el chef Mitsuharu Tsumura con una foto que publicó en Instagram.

DE NIRO VS. TRUMP

El ganador de dos premios Oscar es conocido como un hombre de pocas palabras al momento de las entrevistas. Pero hay un tema por el que no se calla: Donald Trump. Él se ha convertido en una de las voces más críticas contra el presidente de EE.UU. por lo que se convirtió en una de las personalidades en recibir paquetes bomba, en octubre pasado, a manos de un fanático del mandatario.



"Soy mayor ahora y simplemente me molesta lo que sucede. Cuando vez a alguien [como Trump] convirtiéndose en presidente, pensé 'ok, veamos qué hace, tal vez cambie'. Pero se puso peor. Me mostró que es un verdadero racista [...] Él es tan malo como pensé que era y mucho peor. Es una lástima. Es algo malo para este país", dijo Robert de Niro en entrevista a "The Guardian". ¿Sus palabras no son lo suficientemente fuertes? Cuando le preguntaron si llamaría a Trump un supremacista blanco dijo que "sí".

VIDA Y OBRA

Robert De Niro nació en 17 de agosto de 1943 en Nueva York. Su madre Virginia Holton Admiral fue pintora y poeta, y Robert De Niro Sr. fue un pintor expresionista abstracto y escultor. El actor, de 75 años, encontró en la actuación un alivio a su timidez. A los 16 años, abandonó la secundaria para dedicarse a la actuación. El público se lo agradece después de ver sus geniales actuaciones desde "Taxi Driver" hasta "Érase una vez en América". Por "El Padrino 2" (1974) y "Toro Salvaje" (1980) ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto y Mejor Actor, respectivamente.

De Niro se mantiene vigente en la industria del cine, pues fue confirmado en el elenco de "Joker", cinta que será protagonizada por Joaquin Phoenix, y en "The Irishman", la nueva película de Martin Scorsese para Netflix.