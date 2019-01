Robert de Niro, el galardonado actor de Hollywood que se encuentra de vacaciones en el Perú, Tiene planeado visitar Machu Picchu este 14 de enero, a pesar de que se ha reportado un bloqueo de vías en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu.

El chef James Berckemeyer, en su cuenta de Instagram, publicó una serie de fotografías con el ganador del Oscar en uno de los vagones del tren Hiram Bingham. De Niro probó la leche de tigre, cebiche y trucha.

"Un honor y placer acompañar en su viaje a Machu Picchu al maestro Robert De Niro y cocinar para él en privado", escribió Berckemeyer en sus redes sociales.



Según pudo conocer RPP Noticias, nadie puede ingresar ni salir de Machu Picchu debido a un derrumbe que bloqueó las vías del tren (ver video). En este momento, se realizan labores de limpieza; mientras que el servicio de trenes se reprogramará.



El actor llegó al Cusco junto con uno de sus hijos, el fin de semana, a bordo de un avión privado. De acuerdo con la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de la ciudad, Robert de Niro se encontraba disfrutando del Valle Sagrado de los Incas.

Hay un bloqueo de vías en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu, por deslizamiento de rocas. | Fuente: RPP Noticias

RECORRIDO GASTRONÓMICO POR LIMA

Durante su estadía en Lima, el recordado protagonista de "El padrino 2" y "Taxi Driver" visitó el célebre restaurante Central ─considerado el segundo mejor de la región según los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica 2018─ según confirmó el chef Virgilio Martínez, a RPP Noticias. El actor probó el menú degustación de Central (ubicado en Barranco), que consiste en realizar una exploración por la biodiversidad del Perú.

En los siguientes días, Robert de Niro llegó a Barranco para visitar Isolina, del chef José del Castillo. Él contó que el intérprete probó mondonguito a la italiana, guiso de mollejitas, cocido de chancho a la chorrillana y un guargüero. Durante su paseo barranquino, también ingresó al Museo Pedro de Osma y se mostró muy interesado "en el tema del mestizaje y lo que sucedió en la época colonial, en el sincretismo, en cómo un indígena había creado piezas de arte y en los procesos de restauración", indicó Pedro Pablo Alayza, director del museo, a RPP Noticias.

Finalmente, se sentó a la mesa de Maido ─considerado el mejor de la región en el ránking de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica─ según compartió el chef Mitsuharu Tsumura con una foto que publicó en Instagram.

DE NIRO VS. TRUMP

El ganador de dos premios Oscar es conocido como un hombre de pocas palabras al momento de las entrevistas. Pero hay un tema por el que no se calla: Donald Trump. Él se ha convertido en una de las voces más críticas contra el presidente de EE.UU. por lo que se convirtió en una de las personalidades en recibir paquetes bomba, en octubre pasado, a manos de un fanático del mandatario.



"Soy mayor ahora y simplemente me molesta lo que sucede. Cuando vez a alguien [como Trump] convirtiéndose en presidente, pensé 'ok, veamos qué hace, tal vez cambie'. Pero se puso peor. Me mostró que es un verdadero racista [...] Él es tan malo como pensé que era y mucho peor. Es una lástima. Es algo malo para este país", dijo Robert de Niro en entrevista a "The Guardian". ¿Sus palabras no son lo suficientemente fuertes? Cuando le preguntaron si llamaría a Trump un supremacista blanco dijo que "sí".

VIDA Y OBRA

Robert De Niro nació en 17 de agosto de 1943 en Nueva York. Su madre Virginia Holton Admiral fue pintora y poeta, y Robert De Niro Sr. fue un pintor expresionista abstracto y escultor. El actor, de 75 años, encontró en la actuación un alivio a su timidez. A los 16 años, abandonó la secundaria para dedicarse a la actuación. El público se lo agradece después de ver sus geniales actuaciones desde "Taxi Driver" hasta "Érase una vez en América". Por "El Padrino 2" (1974) y "Toro Salvaje" (1980) ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto y Mejor Actor, respectivamente.

De Niro se mantiene vigente en la industria del cine, pues fue confirmado en el elenco de "Joker", cinta que será protagonizada por Joaquin Phoenix, y en "The Irishman", la nueva película de Martin Scorsese para Netflix.