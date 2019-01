Yalitza Aparicio ─la protagonista de "Roma", primera cinta en español en ser nominada a Mejor Película en el Oscar 2019─ se está robando las miradas en Hollywood. En esta ocasión, fue al aparecer en la portada de una conocida revista al lado de otras estrellas del cine como Rami Malek y Chadwick Boseman.

En la imagen, la actriz, de 25 años, luce un vestido azul noche y el cabello suelto, mientras apoya su brazo en la pierna de Malek (nominado al Oscar por "Bohemian Rhapsody") que está sentado. Detrás de ellos aparecen Nicholas Hoult y Regina King, la última candidata por "If Beale Street Could Talk".

Esta foto es la portada de la nueva edición de la revista "Vanity Fair" dedicada a las estrellas de Hollywoood. En total, aparecen 11 actores que acompañan a los ya mencionados: Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, John David Washington, Elizabeth Debicki, Tessa Thompson y Henry Golding.

"Si bien mi tiempo en el negocio ha sido corto, también ha sido una fuente de orgullo y esperanza para muchas personas ver a alguien que luce como yo [indígena] protagonizando la película de un director ganador del Oscar. Y un gran cambio en Hollywood", comentó Yalitza Aparicio, que consiguió una nominación al Oscar a Mejor Actriz por "Roma".

Como se recuerda, este es el primer trabajo en la actuación para la actriz natural de Tlaxiaco (Oaxaca, México). Yalitza acababa de recibir su diploma en educación cuando asistió a un cásting de Alfonso Cuarón. El resto es historia.

Yalitza Aparicio competirá por el Oscar 2019 a Mejor Actriz a lado de Lady Gaga ("A Star Is Born"), Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("The Favourite") y Melissa McCarthy ("Can you ever forgive me?").

Previamente, la novel actriz apareció en las portadas de la revista "Vogue" versión México y Latinoamérica.