Selena Gomez desmiente que su nuevo sencillo hable de su expareja The Weeknd

Desde el lanzamiento de Single son, el más reciente sencillo de Selena Gomez, sus seguidores han estado tejiendo conexiones entre la letra y su antiguo compañero sentimental, el también artista The Weeknd. Sin embargo, la exestrella de Disney Channel ha zanjado estas especulaciones de manera directa al afirmar: "No podría ser más falso".

La talentosa cantante, de 31 años de edad, ha presentado su nuevo himno de empoderamiento, en el cual reflexiona sobre el proceso de poner fin a una relación y abrazar la soltería. Fragmentos como "¿Debería hacerlo por teléfono? / ¿Debería dejar una pequeña nota? / ¿En el bolsillo de su abrigo? / Tal vez simplemente desaparezca" componen parte de la letra.

Sin embargo, a pesar de que su relación con The Weeknd finalizó hace casi seis años, la línea que ha capturado mayor atención entre sus fanáticos es la siguiente: "No quiero ver una lágrima / Y el fin de semana ya casi está aquí", resaltando la semejanza entre "fin de semana" y su homónimo en inglés, "weekend", que se asemeja al nombre artístico de su expareja.

HollywoodLife no lo dejó pasar por alto. El portal de noticas especuló sobre el tema en una publicación en Instagram: "Por si te lo perdiste, Selena Gomez lanzó su nueva canción, Single Soon, a principios de esta semana. Sus seguidores creen que está relacionada con su romance con The Weeknd. ¿Qué opinan?". La cantante y actriz aprovechó esta ocasión para responder de manera concisa pero contundente: "No podría ser más falso".

Esta respuesta ha sido celebrada por parte de sus seguidores de Selena, quienes han compartido comentarios como "Finalmente ha desmentido esos rumores", "La verdad es que no importa sobre quién trate la canción, simplemente adoramos su música" y "Ahora tienen la respuesta que buscaban".

Tras el lanzamiento de su nueva canción el 25 de agosto, Selena Gomez expresó su gratitud en las redes sociales por la cálida acogida por parte de sus fans. “¡Gracias chicos por todo el amor en Single Soon! Es un himno juguetón sobre estar cómodo en tu propia piel y amar tu propia compañía. ¡Y también es muy divertido bailar!”, escribió.

Selena y Abel Makkonen Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd, sostuvieron un romance en 2017. Su relación fue confirmada en enero de ese año después de una salida nocturna en Los Ángeles. Posteriormente, hicieron su primera aparición en público juntos en la Met Gala en mayo, donde protagonizaron su primer beso público en medio de las cámaras. Sin embargo, en octubre, apenas diez meses después, la revista People informó que su relación había terminado.

Tras la separación, la intérprete de My mind & me, Lose you to love me y Come & get it retomó su romance con Justin Bieber desde octubre de 2017 hasta marzo de 2018. A partir de entonces, la vida amorosa de la exestrella de Disney Channel se ha mantenido en gran medida en privado, siendo brevemente relacionada con Drew Taggart de The Chainsmokers. También fue captada en una cita con Zayn Malik, exintegrante de One Direction.