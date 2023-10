“Mi corazón está roto”: Selena Gomez se aleja de las redes sociales por “horror, odio y violencia” en el mundo

Selena Gomez ha sorprendido a sus fans con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. La cantante ha expresado su angustia por la violencia y el horror que azota al mundo, especialmente en Medio Oriente, e hizo un llamado para detenerla.

Tras mantener silencio por unas semanas, la intérprete de Come & get it explicó que decidió ausentarse porque no se encontraba bien anímicamente, debido al conflicto bélico entre el grupo terrorista Hamás e Israel, que ha dejado hasta la fecha miles de víctimas mortales, entre ellas niños.

"Me he estado tomando un descanso de las redes sociales porque se me parte el corazón al ver todo el horror, el odio, la violencia y el terror que está sucediendo en el mundo. La gente que es torturada y asesinada o cualquier acto de odio hacia cualquier grupo es horrible", compartió en Instagram.

"Ojalá pudiera cambiar el mundo"

Selena Gomez hizo un llamado a la protección de todas las personas, especialmente los niños, y a poner fin a la violencia de una vez por todas. Reconoció que sus palabras, o usar un hashtag, tal vez no sean suficientes, pero su voz se suma a la lucha por un mundo mejor.

“Simplemente no puedo soportar que personas inocentes resulten heridas. Eso es lo que me enferma. Ojalá pudiera cambiar el mundo. Pero una publicación no lo hará. Con amor, Selena”, concluyó.

"Haría cualquier cosa por los niños"

En otra publicación, Selena compartió una conmovedora imagen de su hermana pequeña y escribió: "Teniendo una hermana, esto me ha enfermado trágicamente. Haría cualquier cosa por los niños y las vidas inocentes."

Esta no es la primera vez que Selena Gomez se abre sobre temas personales y sociales en sus redes. En su documental de 2022, la cantante habló abiertamente sobre su diagnóstico de trastorno bipolar y su batalla contra el lupus, que la llevó a someterse a un trasplante de riñón en 2017.