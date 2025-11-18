"Me encanta la cultura peruana": Shakira revela su fascinación por la historia inca antes de su último concierto en Lima

Shakira confesó su admiración por el Perú antes de dar su último concierto este martes 18 de noviembre en el Estadio Nacional. La cantante colombiana se tomó un breve momento para poder dar declaraciones en medio de la algarabía de los fans por su llegada a Lima como parte de su gira Las mujeres ya no lloran.

Dentro de su camioneta negra y luciendo unas elegantes gafas, la artista internacional bajó la ventana del auto para dar sus primeras impresiones sobre los shows que viene realizando en estos días en nuestro país.

“Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias”, expresó ‘La loba’ mostrando su sencillez y disposición para poder dar unas breves declaraciones. “¿Qué tal la expectativa hoy?”, le consultaron. “Increíble, increíble los conciertos. Lo estoy pasando genial”, exclamó la también empresaria y compositora de 48 años.

Eso no es todo. La intérprete de Waka Waka sorprendió al hablar libremente de su admiración por la cultura de nuestro país. “¿Cómo la has pasado en tu visita al Perú?”, preguntó un reportero de Amor y fuego.

Acto seguido, Shakira contestó: “Increíble. Me encanta. Saben, me encanta la cultura del Perú. He aprendido mucho sobre la cultura preinca. De los orígenes de Lima. Así que estoy muy contenta acá. Así es señores, muchas gracias. Un besito”.

¿Qué dijo Shakira en su segundo show en el Estadio Nacional?

Shakira volvió a brillar el último domingo 16 de noviembre en el Estadio Nacional. La cantante colombiana deleitó a sus fanáticos presentando un nuevo show en Lima lleno de baile, coreografía y color.

Asimismo, se tomó un primer momento para agradecer al público peruano por llenar el recinto por segundo día consecutivo.

“Hoy es nuestra segunda vuelta aquí en este país tan querido para mí. Gracias, Perú, por esperarme”, comenzó diciendo ‘La loba’ ante el grito de los más de 40 mil asistentes. “Estoy feliz de verlos. Definitivamente, no hay mejor reencuentro que el de una lobita, nuestra ‘manada’ peruana. Lima, esta noche somos uno”, agregó.

La artista también aprovechó para hablar de la soltería. “Antes para las mujeres no era lo mismo. Yo nunca estuve de acuerdo”, comentó la intérprete de Ciega, sorda y muda.

En otro momento, Shakira se sinceró con sus fans y les contó que estuvo a punto de caerse en un momento de la coreografía para el tema TQG, cantada por ella y Karol G.

“Saben que para mí no ha sido fácil en estos últimos años, pero es que de las caídas nadie se salva, nadie”, sostuvo Shakira.

"Lo que sí sé es que nosotras cada vez que nos caemos, nos levantamos más fuertes. Un poquito más ardientes. Bienvenidos a Las mujeres ya no lloran”, manifestó la colombiana agarrando su guitarra para tocar Don’t Bother y mostrando un show completo.

¿Cuál es el posible setlist de canciones de los conciertos de Shakira en Lima?

La fuerte

Girl Like Me

Las de la intuición / Estoy Aquí

Empire / Inevitable

Te felicito

TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía / La bicicleta / La tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted to you / Loca

Soltera

Cómo dónde y cuándo

Última

Ojos así

Pies descalzos, sueños blancos

Antología

Poem to a horse

Objection

Suerte

Waka Waka (Esto es África)

¿Cuántas veces vino Shakira a Perú?

Shakira tiene una historia larga con Perú. Su primera visita fue en 1996, con la gira Pies Descalzos, donde se presentó en la Feria del Hogar y en San Marcos.

Regresó en 2000, con el Tour Anfibio. Luego, nos visitó en 2003, con el Tour Mangosta, y, en 2006, con el Tour Fijación Oral.

Su última presentación fue en marzo de 2011, en el Estadio San Marcos, donde interpretó éxitos como Loca, Waka Waka e Inevitable, en una noche llena de energía y sensualidad.

