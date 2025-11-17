"De las caídas nadie se salva": las mejores frases de Shakira durante su segundo show en Lima [VIDEOS]

Shakira volvió a brillar el último domingo 16 de noviembre. La icónica cantante colombiana deleitó a sus fanáticos presentando un nuevo show en Lima lleno de baile, coreografía y color donde, además, de cantar sus temas más comerciales, se animó a interpretar sus antiguos éxitos como Antología, Ojos así, Pies descalzos, sueños blancos, Suerte, entre otros.

Fue en el Estadio Nacional que la artista nacida en Barranquilla volvió a entregar una excelente presentación como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

Con fuegos artificiales y el acompañamiento de músicos, Shakira hizo vibrar a los más de 40 mil asistentes haciéndolos saltar de alegría y dándoles un hermoso recuerdo.

Durante más dos horas y con un lleno total, la ganadora de diversos Latin Grammy pudo demostrar, una vez más, porque es considerada una de las grandes estrellas del pop mundial, al cantar, bailar, e interpretar con naturalidad sus más grandes éxitos de su repertorio musical.

A continuación, revisa las mejores frases que dio Shakira en su show.

“Estoy feliz de verlos”: Shakira agradeció al público peruano por su cariño

Shakira se tomó un primer momento para agradecer al público peruano por llenar el estadio Nacional por segundo día consecutivo.

Luego de una pintoresca coreografía con su tema La Fuerte y tras interpretar sus dos clásicos: Las de la intuición y Estoy Aquí, la también bailarina y empresaria de 48 años no dudó en mostrar su felicidad por el cariño recibido.

“Hoy es nuestra segunda noche. Nuestra segunda vuelta aquí en este país tan querido para mí. Gracias, Perú. Por esperarme”, comenzó diciendo ‘La loba’ ante el grito de los más de 40 mil asistentes. “Estoy feliz de verlos. Definitivamente, no hay mejor reencuentro que el de una lobita. Nuestra ‘manada’ peruana. Lima, esta noche somos uno”, añadió.

Shakira agradece al público peruano por el cariño mostrado en el estadio Nacional. | Fuente: RPP

“Soltero o casado, lo importante es sentirse libre”, expresó Shakira

Shakira también aprovechó para hablar de la soltería y de cómo años atrás las críticas se daban con mayor facilidad para aquellas mujeres que se separaban y no tenían un marido a su lado. “Antes para las mujeres no era lo mismo. Yo nunca estuve de acuerdo”, comentó la intérprete de Ciega, sorda y muda.

En seguida, la cantante empezó a interactuar con el público preguntando quiénes eran los solteros que acudieron al estadio Nacional.

“¿Cuántas solteras hay aquí? ¿Cuántos solteros? Bueno, yo digo que se puede ser feliz por un lado o del otro. Soltero o casado. Lo importante es sentirse libre”, exclamó la colombiana mostrando que se encuentra más fortalecida que nunca. “El amor para el otro es muy bonito, pero esta noche preferimos el amor propio”, añadió.

Shakira habla de la importancia de la soltería durante su segundo show en Lima. | Fuente: RPP

“De las caídas nadie se salva”: Shakira confiesa resbalón durante show

Shakira no tuvo repartos en confesa al público que estuvo a punto de caerse en un momento de la coreografía para el tema TQG, cantada por ella y Karol G.

Mostrando una clara naturalidad, la colombiana reflexionó sobre lo sucedido levantando el ánimo a todo dar y dando un consejo de vida.

“Saben que para mí no ha sido fácil en estos últimos años, pero es que de las caídas nadie se salva, nadie”, sostuvo Shakira quien venía ovacionada por miles de fans quienes no dejaban de verla y apreciar todo su talento.

“Lo que sí sé es que nosotras cada vez que nos caemos, nos levantamos más fuertes. Un poquito más ardientes. Bienvenidos a Las mujeres ya no lloran”, manifestó la colombiana agarrando su guitarra para tocar Don’t Bother y mostrando un show completo.

Shakira confiesa que estuvo a punto de caerse durante su coreografía en Lima. | Fuente: RPP