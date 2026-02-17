Shia LaBeouf es arrestado durante el Mardi Gras en Nueva Orleans

El actor fue detenido luego de una pelea afuera de un bar en el Barrio Francés. Medios internacionales aseguran que llevaba varios días de fiesta en la ciudad.

Shia LaBeouf volvió a estar en el centro de la polémica. El actor estadounidense, de 39 años, fue arrestado la madrugada del martes 17 de febrero en Nueva Orleans, Luisiana, tras verse involucrado en una presunta pelea durante las celebraciones del Mardi Gras, según reportó TMZ con base en registros judiciales y testimonios de testigos.

El incidente ocurrió poco después de la medianoche, a las afueras de un bar en el Barrio Francés, zona emblemática de la ciudad que cada año se convierte en epicentro de las multitudinarias fiestas del Mardi Gras. Videos obtenidos por el medio muestran al actor sin camiseta, encarando a varias personas en plena calle, antes de recibir atención de paramédicos.

¿Qué pasó durante el Mardi Gras?

Horas antes del altercado, LaBeouf había sido visto celebrando en distintos locales de la ciudad, en medio del ambiente festivo posterior al Mardi Gras. Testigos señalaron que llevaba varios días de fiesta en la llamada “Gran Manzana del Sur”, nombre con el que también se conoce a Nueva Orleans.

Robert Skuse, portero del bar Ms Mae’s, contó a The Hollywood Reporter que el actor intentó ingresar al local sin camisa y sin efectivo. Según su versión, al negársele la entrada, LaBeouf reaccionó de forma “algo beligerante”. Más tarde regresó cubierto y pagó con tarjeta, pero terminó siendo invitado a retirarse.

Otro empleado aseguró que el actor estaba “aterrorizando la ciudad”, mientras que un testigo declaró a TMZ que fue escoltado fuera del bar antes de que se produjera la pelea.

De acuerdo con los registros judiciales citados por medios estadounidenses, el protagonista de Transformers enfrenta dos cargos por agresión simple. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre lo ocurrido ni se ha confirmado si ya cuenta con representación legal.

Los antecedentes legales que persiguen al actor

El nuevo arresto vuelve a poner el foco sobre el historial legal y personal del actor. En 2017, ingresó a rehabilitación por orden judicial tras ser detenido en Georgia por intoxicación pública y conducta desordenada. En diversas entrevistas, LaBeouf ha hablado abiertamente sobre sus problemas de adicción y salud mental, vinculándolos a traumas de la infancia.

En 2020, la cantante FKA Twigs presentó una demanda en su contra por presunta agresión sexual y violencia física. El caso se resolvió mediante un acuerdo privado en 2025. Aunque negó las acusaciones, el actor reconoció públicamente haber tenido problemas de agresividad y alcoholismo.

En los últimos años, LaBeouf ha asegurado haber atravesado periodos de sobriedad y búsqueda de apoyo profesional. En entrevistas recientes también agradeció el respaldo de figuras como Mel Gibson y Sean Penn, así como el acompañamiento de su esposa, Mia Goth, con quien tiene una hija.

