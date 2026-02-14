Emily Willis: la trágica historia de la estrella del cine para adultos que acabó paralítica

Llegó a convertirse en una de las actrices más requeridas de la industria pornográfica, incluso obtuvo varios reconocimientos, entre ellos, un premio en los AVN Awards 2021, considerados los Oscar del cine porno. Sin embargo, su vida cambió drásticamente en febrero de 2024, a raíz de una grave crisis de salud. Esta es la historia de Emily Willis.

De origen argentino, nació en 1999 bajo el nombre de Litzy Lara Buñuelos. Tras la separación de sus padres, su madre volvió a casarse cuando ella tenía siete años con un ciudadano estadounidense, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La familia se trasladó a St. George, un pequeño poblado rural de Utah, en Estados Unidos, donde pasó su niñez y desarrolló sus estudios.

Después de graduarse se mudó a San Diego, California, y trabajó en ventas puerta a puerta. Su ingreso al contenido para adultos ocurrió tras conocer mediante la aplicación Tinder a Rubén André García, un actor vinculado a la productora GirlsDoPorn, quien le propuso participar en una grabación. Aquella invitación se convirtió en el inicio de su carrera en la industria.

De debutante a figura reconocida

Bajo el nombre artístico que la haría famosa, Willis se convirtió rápidamente en una de las actrices más solicitadas del sector. Su imagen apareció en grandes producciones, además de protagonizar una de las portadas de la revista Penthouse. En seis años, hizo más de 700 películas.

También participó en proyectos fuera del cine para adultos. En 2022, actuó con Stephen Dorff y Bella Thorne en la película Divinity; y, en 2023, apareció en el videoclip Hive Mind de la banda Slipknot, producción que fue nominada a un premio Grammy.

El escándalo que rodeó sus inicios

La empresa con la que filmó sus primeras escenas, GirlsDoPorn, fue cerrada en 2020 tras una investigación federal que determinó la existencia de fraude, coerción y tráfico sexual.

Su colaborador Rubén André García fue condenado a 20 años de prisión y al pago de indemnizaciones millonarias. Willis declaró que, aunque sabía que le habían mentido sobre el destino de los videos, decidió continuar en la industria.

Problemas de salud y consumo de ketamina

Con el paso del tiempo, las exigencias del trabajo la llevaron a desarrollar una adicción a la ketamina, un anestésico médico cuyo uso indebido puede provocar alucinaciones y pérdida de conciencia; de hecho, el actor Matthew Perry murió por efectos asociados al fármaco.

Según su familia, la actriz llegó a consumir entre 5 y 6 gramos diarios, esto le provocó síntomas como inflamación de vejiga, temblores y terrores nocturnos. El 27 de enero de 2024 ingresó a rehabilitación en el centro Malibu Lighthouse Treatment Centers. Pesaba unos 45 kilos al momento de su admisión.

El colapso médico en rehabilitación

Durante su estadía en el centro de rehabilitación, su familia comentó que su estado físico se deterioró aún más. Documentos judiciales dan cuenta de que estaba desorientada, débil y con dificultades para caminar. El 4 de febrero de 2024 fue encontrada inconsciente, necesitó maniobras de reanimación durante 30 a 40 minutos hasta lograr que recuperara el pulso.

Sin embargo, la falta de oxígeno le provocó una lesión cerebral que terminó en una discapacidad permanente. Su madre, Yesenia Lara Cooper, presentó una demanda contra el centro por negligencia, abuso de adulto dependiente y prácticas fraudulentas.

La clínica rechazó las acusaciones y afirmó que la paciente se negó a seguir las recomendaciones médicas.

Su estado actual

Según su defensa legal, Emily Willis permanece postrada en cama bajo el cuidado de su madre. No puede hablar, aunque puede emitir sonidos, moverse de forma muy limitada y comunicarse con los ojos.

Su abogado argumentó que el centro de rehabilitación cometió un error al no reconocer que ella necesitaba hospitalización inmediata cuando llegó a sus instalaciones en enero de 2024, con un peso de 45 kilos y buscando tratamiento para la anorexia. Aclaró que no buscaba tratamiento para la ketamina, ya que había dejado de consumirla antes de ingresar al centro.

El juicio por la demanda está programado para mayo de 2026 en Santa Mónica.