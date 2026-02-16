Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Lo extrañaré": Al Pacino y su sentido mensaje por la muerte de Robert Duvall, actor de 'El padrino'

Al Pacino se despide del actor Robert Duvall con un sentido mensaje tras su muerte.
Al Pacino se despide del actor Robert Duvall con un sentido mensaje tras su muerte. | Fuente: EFE/Paramount Pictures
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Por otro lado, Robert De Niro también dedicó unas palabras a Robert Duvall, legendario actor recordado por su papel de Tom Hagen en la icónica película 'El padrino'.

Robert Duvall, una de las grandes leyendas del cine recordado por su actuación en El padrino y Apocalipsis ahora, murió a los 95 años el último domingo 15 de febrero, así lo confirmó su esposa, Luciana Pedraza, por medio de un sentido mensaje en sus redes sociales.

Ganador del Oscar como Mejor actor, Duvall marcó un hito en Hollywood por su gran talento y desenvolvimiento en la pantalla grande siendo nominado en siete ocasiones en la Academia.

Asimismo, Al Pacino, protagonista de El padrino como Michael Corleone, se pronunció sobre el deceso de Duwall, quien interpretó al abogado Tom Hagen en la icónica película de gánsters y drama.

"Fue un honor haber trabajado con Robert Duvall", comenzó diciendo Al Pacino en diálogo con Variety. "Era un actor nato, como dicen, su conexión con el cine, su comprensión y su fenomenal talento siempre serán recordados. Lo extrañaré", aseveró.

Quien también se despidió de Robert Duvall fue Robert De Niro, quien protagonizó El padrino 2 interpretando al joven Vito Corleone. "Que Dios bendiga a Bobby (…). Espero vivir hasta los 95 años. Que descanse en paz", escribió el actor en mensajes compartidos por el citado medio estadounidense.

Al Pacino como Michael Corleone y Robert Duvall como Tom Hagen en El Padrino.
Al Pacino como Michael Corleone y Robert Duvall como Tom Hagen en El Padrino. | Fuente: Paramount Pictures

Adam Sandler y Walton Goggins despiden a Robert Duvall: "Uno de los mejores actores"

Quien también se pronunció por el deceso de Robert Duvall fue Adam Sandler. El actor y comediante compartió un carrusel de fotos de Duvall, recordando también su papel en la comedia deportiva Hustle, estrenada el 2022, donde actuaron juntos.

"Divertido como un demonio. Fuerte como un demonio. Uno de los mejores actores que hemos tenido. Un gran hombre para hablar y reír con él. Lo amaba tanto. Todos lo hicimos. Tantas películas para elegir que eran legendarias. Míralas cuando puedas. Envío a su esposa Luciana y a toda su familia y amigos nuestras condolencias", escribió Sandler en sus redes sociales.

Del mismo modo, Walton Goggins, quien fue parte de la película El Apóstol, difundió un extenso mensaje destacando el rol de Robert Duvall como director y guionista en el filme nominado por la Academia.

"Bobby Duvall, el mejor narrador de todos los tiempos nos acaba de dejar. Fue mi amigo. Mi mentor. Yo tenía 24 años. El privilegio de trabajar con este hombre, de conocer a este hombre, sigue siendo la experiencia más importante de mi vida. Fue mi Estrella del Norte, mi héroe", expresó en Instagram.

Es así como diversas celebridades, excompañeros y figuras del cine, decidieron rendir un homenaje al icónico actor de Hollywood ganador de un premio Oscar, un BAFTA, un Premio Emmy y cuatro Globos de Oro.

Adam Sandler junto a Robert Duvall en la película de comedia deportiva Hustle (2022).
Adam Sandler junto a Robert Duvall en la película de comedia deportiva Hustle (2022). | Fuente: Happy Madison Productions

¿Quién fue Robert Duvall?

Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, Robert Duvall creció en Annapolis, Maryland. Hijo de un almirante de la Marina de Estados Unidos, estudió Arte Dramático y sirvió brevemente en el Ejército antes de formarse en la prestigiosa Neighborhood Playhouse School de Nueva York bajo la tutela del reconocido maestro Sanford Meisner.

A lo largo de su vida, se casó cuatro veces y no tuvo hijos. Según informó su familia, no se realizará un servicio conmemorativo formal, respetando su voluntad.

Uno de sus papeles más recordados fue el del abogado Tom Hagen en The Godfather (1972), donde compartió pantalla con Marlon Brando y Al Pacino, rol que repitió en la secuela de 1973.

También participó en títulos como M*A*S*H, Apocalypse Now, The Plague (1992), The Apostle (1997), Assassination Tango (2002), Jack Reacher y más recientemente Hustle y The Pale Blue Eye en 2022.

Aunque recibió siete nominaciones al Oscar, solo lo ganó una vez, en 1984, por Tender Mercies. Aquella noche expresó su emoción por ser distinguido entre “personas tan talentosas” y recordó que la verdadera razón de los premios era reconocer lo mejor del cine.

Además del Oscar, obtuvo un BAFTA por Apocalypse Now, dos premios Emmy por Broken Trail, cuatro Globos de Oro —por Apocalypse Now, Tender Mercies, Lonesome Dove y Stalin— y un premio del Sindicato de Actores por A Civil Action. También fue distinguido en festivales internacionales como el de Venecia y en los Independent Spirit Awards.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
robert duvall al pacino el padrino

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA