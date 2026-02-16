"Lo extrañaré": Al Pacino y su sentido mensaje por la muerte de Robert Duvall, actor de 'El padrino'

Robert Duvall, una de las grandes leyendas del cine recordado por su actuación en El padrino y Apocalipsis ahora, murió a los 95 años el último domingo 15 de febrero, así lo confirmó su esposa, Luciana Pedraza, por medio de un sentido mensaje en sus redes sociales.

Ganador del Oscar como Mejor actor, Duvall marcó un hito en Hollywood por su gran talento y desenvolvimiento en la pantalla grande siendo nominado en siete ocasiones en la Academia.

Asimismo, Al Pacino, protagonista de El padrino como Michael Corleone, se pronunció sobre el deceso de Duwall, quien interpretó al abogado Tom Hagen en la icónica película de gánsters y drama.

"Fue un honor haber trabajado con Robert Duvall", comenzó diciendo Al Pacino en diálogo con Variety. "Era un actor nato, como dicen, su conexión con el cine, su comprensión y su fenomenal talento siempre serán recordados. Lo extrañaré", aseveró.

Quien también se despidió de Robert Duvall fue Robert De Niro, quien protagonizó El padrino 2 interpretando al joven Vito Corleone. "Que Dios bendiga a Bobby (…). Espero vivir hasta los 95 años. Que descanse en paz", escribió el actor en mensajes compartidos por el citado medio estadounidense.