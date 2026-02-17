La razón por la que Robert Duvall nunca tuvo hijos: ¿Qué pasará con su fortuna?

Robert Duvall, aclamado actor de cintas icónicas como Apocalypse Now y El Padrino, murió en la noche del domingo a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó su viuda, Luciana Duvall.

Tras su muerte, se ha tejido la duda sobre quién o quiénes serán los herederos de su fortuna que ronda los 50 millones de dólares. Pese a que no llegó a tener hijos, siempre manifestó su deseo de convertirse en padre.

Robert Duvall contrajo nupcias cuatro veces y en reiteradas entrevistas, explicó por qué no pudo cumplir con ese anhelo.

“(Lo he intentado) con muchas mujeres diferentes, dentro y fuera del matrimonio. Pensé en la adopción, pero (mi esposa y yo) todavía no lo hemos hecho”, dijo en la revista Details en 2007.

De acuerdo con Daily Mail, una fuente cercana al actor mencionó que “no hablaba a menudo de no haber tenido hijos porque invirtió su tiempo en su oficio, en sus matrimonios y simplemente en vivir la vida”.

El hecho de no haber tenido hijos generó conflictos en sus matrimonios. “Vivió una vida increíble. Sus 95 años fueron bien aprovechados. Y tampoco fue por falta de intentarlo, porque era un hombre muy atractivo. Simplemente la vida tenía otros planes”.

Si bien no se sabe detalles sobre la herencia, es probable que su esposa.

Los matrimonios de Robert Duvall

La primera vez que se casó fue con Barbara Benjamin en 1964 y duró hasta 1975. En ese tiempo convivió con las hijas de su esposa que le permitió experimentar su faceta de padre.

Después, entre 1982 y 1986, contrajo matrimonio con Gail Youngs. Y estuvo con Sharon Brophy desde 1991 hasta 1995. Dos años después, en 1997, conoció a Luciana Pedraza, una argentina que se convirtió en su esposa.

“Conocí a mi esposa en Argentina. La florería estaba cerrada, así que fui a la panadería. Si la florería hubiera estado abierta, nunca la habría conocido”, contó Duvall a la revista Esquire en 2010.

Con ninguna de sus esposas tuvo hijos.

¿Quién fue Robert Duvall?

Robert Duvall, nacido en San Diego el 5 de enero de 1931, debutó en el cine con Matar a un ruiseñor (Robert Mulligan, 1962), al tiempo que mantuvo sus papeles televisivos.

Su papel como 'consejero' de la familia Corleone en la saga de El Padrino (Francis Ford Coppola, 1972), que le valió su primera nominación al Ocar y El Padrino II (1974), lo lanzó a la fama internacional.

Con Ford Coppola repetiría como el teniente coronel Kilgore en Apocalypse Now (1979). Su ahora legendaria frase: “Me encanta el olor del napalm por la mañana" se convirtió en una de las más célebres de la historia del cine.

Además de un Oscar, Duvall alcanzó un premio BAFTA, cuatro Globos de Oro, dos Emmy y un premio SAG del Sindicato de Actores de Cine. En 2005, recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos del entonces presidente George W. Bush en la Casa Blanca.

Entre sus últimas apariciones en la pantalla estuvieron los filmes estrenados en 2022 por la plataforma Netflix: Hustle (Garra) y The Pale Blue Eye (Los crímenes de la academia).