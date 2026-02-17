Facundo Morando confiado en realizar un buen papel en el Sudamericano de Clubes de Vóley: "Tenemos altísimas expectativas"

Espera un buen resultado. Facundo Morando, técnico de vóley de Alanza Lima, aseguró que tiene altas expectativas para el Sudamericano de Clubes de Vóley.

En conversación con los medios, el estratega invitó a los hinchas a apoyarlos, más allá de los resultados que puedan obtener, porque las jugadoras "lo dejarán todo en la cancha".

"Tenemos altísimas expectativas para este Sudamericano de Clubes. Queremos que la gente disfrute de un vóley de alto nivel, que puedan ver a jugadoras olímpicas y mundialistas", indicó en un primer momento.

"Más allá del resultado, sabemos que nuestros hinchas van a venir a alentarnos y no tengan duda de que estas chicas lo dejarán todo en la cancha", complementó.

Sin embargo, recordó que el principal objetivo es la Liga. "Nuestro objetivo es la Liga, pero dejaremos todo en este Sudamericano para llegar lo más lejos posible", concluyó.

Calendario del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026



Miércoles 18 de febrero

2:45 p.m. | Osasco vs. Olympic (Grupo B)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Banco República (Grupo A)

7:30 p.m. | Regatas Lima vs Club UVIV (Grupo C)





Jueves 19 de febrero

2:45 p.m. | SESI vs Club UVIV (C)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs San Martín (A)

7:30 p.m. | Osasco vs Boston College (B)





Viernes 20 de febrero

2:45 p.m. | Olympic vs Boston College (B)

5:00 p.m. | SESI vs Regatas Lima (C)

7:30 p.m. | San Martín vs Banco República (A)