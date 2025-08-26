Últimas Noticias
El cantante británico Sting fue demandado por sus excompañeros de The Police, según The Sun

Sting se desempeñó inicialmente como bajista, y más tarde como cantante y uno de los compositores de la banda The Police, antes de formar su propia banda.
Sting se desempeñó inicialmente como bajista, y más tarde como cantante y uno de los compositores de la banda The Police, antes de formar su propia banda.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Sting, de 73 años, enfrenta una demanda millonaria de sus excompañeros de The Police por supuestas regalías no pagadas.

El cantante británico Sting fue demandado por sus excompañeros de la afamada banda The Police por supuestos derechos de autor perdidos en una cifra considerada "millonaria", según informó el tabloide The Sun.

Gordon Sumner, su nombre real del artista, recibió una acción legal por parte del guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland, con quienes integró el reconocido trío londinense durante casi una década, en la que se le reclaman años de regalías que supuestamente no fueron abonadas.

Según el medio británico, que cita fuentes cercanas al proceso, se trata de una situación que "se viene gestando desde hace años" y que se deriva de la falta de un acuerdo extrajudicial que se intentó alcanzar "en repetidas ocasiones".

Summers y Copeland demandan a Sting por millones en derechos de autor perdidos

Debido al estancamiento de las negociaciones, Summers y Copeland decidieron acudir a la división de contratos y acuerdos comerciales generales del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, desde donde le reclaman "millones en derechos de autor perdidos" tanto al propio cantante como a su empresa, Magnetic Publishing Limited.

El trío The Police comenzó su andadura en 1977 y el grupo se mantuvo unido hasta 1986, período en el que vendió más de 75 millones de discos, para después reunirse en 2007 para una única gira mundial que finalizó en 2008.

The Sun cifra en más de 500.000 libras (578.500 euros) semanales en derechos de autor los que Sting recibe por el sencillo Every breath you take, el más vendido de 1983 y el quinto más consumido de aquella década, mientras que Summers y Copeland no ingresan nada al no recibir créditos como compositores.

Un portavoz de Sting negó al tabloide que la acción legal estuviera relacionada con esta canción. 

Tags
Sting The Police

