Murió Manuel de la Calva, voz del legendario Dúo Dinámico, a los 88 años

Fotografía de archivo, tomada el 05/07/2011, de Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, uno de los grupos más famosos del pop español de mediados del siglo pasado.
Fotografía de archivo, tomada el 05/07/2011, de Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, uno de los grupos más famosos del pop español de mediados del siglo pasado.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Fue su compañero artístico, Ramón Arcusa, el encargado de comunicar la noticia.

Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, uno de los grupos más populares del pop español de mediados del siglo pasado, ha fallecido este martes a los 88 años de edad en un hospital de Madrid, confirmó a EFE quien fue su compañero artístico, Ramón Arcusa.

Este explicó que el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona, noreste) hace 3años, en el que se desplomó, aunque durante todo este tiempo él se mantuvo "positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco" contra la enfermedad.

"Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos", escribió Arcusa en redes sociales a modo de despedida.

El legado musical del Dúo Dinámico

De momento se desconoce el lugar en el que será instalada la capilla ardiente de De la Calva, quien como miembro del Dúo Dinámico atesora un gran número de éxitos desde sus inicios a finales de los años 50, tras conocerse como trabajadores en una fábrica de motores de aviación.

Se convirtieron en precursores del fenómeno fan en España gracias a una estética identificativa, cuajada en el imaginario colectivo con sus chalecos rojos, y sobre todo a canciones de fuerte componente melódica, algunas versiones de clásicos estadounidenses, pero también temas propios, entre los que en sus primeros tiempos ya aparece Quince años tiene mi amor.

Así comenzaron a acumular uno de los repertorios más sólido y voluminoso, con cortes como Quisiera ser, con el que quedaron segundos en el Festival de Benidorm de 1961, pero también Perdóname, Amor de veranoLa la la (la canción con la que Massiel consiguió la victoria española en Eurovisión 1968) o Resistiré, recuperado como himno durante la pandemia de COVID-19.

A su éxito en España sumaron un enorme reconocimiento en América Latina que se tradujo en el premio a la Excelencia Musical de los Grammy Latino que recibieron en Las Vegas (EE.UU) en 2014.

Tags
Manuel de la Calva Dúo Dinámico

