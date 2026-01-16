Bad Bunny presenta un adelanto de su espectáculo del entretiempo en la Super Bowl [VIDEO]

Bad Bunny presentó este viernes un adelanto del espectáculo que protagonizará el próximo 8 de febrero durante el entretiempo del Super Bowl 2026, en colaboración con Apple Music, y en el que promete que "el mundo bailará" esa noche.

En el video, publicado en YouTube, se observa al cantante con un teléfono móvil en la mano mientras escucha su tema Baile inolvidable, hasta que sube el volumen y comienzan a salir de la oscuridad varias personas que lo rodean y comienzan a bailar con él.

Bad Bunny no tarda en mover las caderas al ritmo de su propia música. Las personas que bailan son de todas las edades y de diferentes grupos étnicos, ofreciendo una imagen de unidad, en un momento en el que Estados Unidos atraviesa momentos de tensión por las políticas migratorias del presidente, Donald Trump.

El artista puertorriqueño se convertirá en el primer hombre latino en protagonizar el intermedio del partido de la final del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, en inglés).

¿Por qué invitaron a Bad Bunny al Super Bowl 2026? La elección de Bad Bunny para el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026 fue cuestionada por Donald Trump, quien afirmó que era "una locura" y aseguró que nunca había oído hablar del artista.

Sin embargo, el puertorriqueño fue el artista más reproducido a nivel global en 2025 y estuvo entre los cinco más escuchados de la plataforma en los últimos tres años.

Según Roger Goodell, comisionado de la NFL, la decisión de invitar a Bad Bunny a amenizar el descanso de la Super Bowl 2026 se tomó de manera "meditada" y pensando en la "unidad".

El artista declaró el año pasado que excluyó a Estados Unidos de su última gira por miedo a las redadas y las acciones de los agentes migratorios en los recintos.

La de 2026 será la segunda aparición de Bad Bunny en un juego por el campeonato de la NFL, aunque la primera como protagonista. Anteriormente tuvo una participación con Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV del 2020.