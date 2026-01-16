Bad Bunny en Lima: así se vive la previa del primer concierto del artista puertorriqueño en el Estadio Nacional [VIDEO]

La enorme expectativa por los conciertos de Bad Bunny en Lima ya se aprecia en las largas filas que se formaron en los alrededores del Estadio Nacional horas antes del primero de los dos shows que el artista puertorriqueño ofrecerá en la capital este viernes y sábado, 16 y 17 de enero.

Desde la madrugada, varios fanáticos llegaron al lugar con mantas, colchones, bancas y carpas a fin de asegurar un buen espacio dentro del recinto. Muchos buscan ubicarse lo más cerca posible al cantante y de una de las zonas especiales conocidas como "La casita", instalada sobre la cancha del estadio.

Presencia de jóvenes en la fila para los conciertos de Bad Bunny

Un equipo de RPP estuvo en la zona y constató la presencia mayoritaria de jóvenes que pasaron varias horas en el lugar. Entre ellos, se encontraba César, un adolescente de 16 años que señaló haber llegado alrededor de las 5:20 de la mañana del viernes. Indicó que esperaba este concierto desde hace varios meses y que adquirió su entrada en mayo pasado. Él vestía una camiseta con la palabra Nuevayol, título de una de las canciones del cantante.

También se observó la presencia de familiares que acompañaron a los asistentes. Una vecina del distrito de Jesús María contó que hizo la fila para guardar el lugar de su hijo de 17 años, a quien le regaló la entrada como parte de la celebración de su cumpleaños.

Bad Bunny se presenta en Lima como parte de su gira Debí tirar más fotos, con dos conciertos programados en el Estadio Nacional: el primero este viernes 16 de enero y el segundo el sábado 17. Las entradas para ambos se agotaron en tiempo récord.

Las dos fechas se presentarán con localidades agotadas. | Fuente: RPP

¿A qué hora empieza el concierto de Bad Bunny en Lima?

La organización de los conciertos de Bad Bunny en Lima dio a conocer los horarios oficiales para el ingreso del público y el desarrollo del espectáculo.

Estos son los horarios establecidos para que los asistentes puedan planificar su llegada al Estadio Nacional:

Apertura de puertas: 3:00 p. m.

Show de artista invitado (telonero): 8:00 p. m.

Inicio del show de Bad Bunny: 9:00 p. m.

Accesos al concierto de Bad Bunny en Lima: entradas según tu zona del Estadio Nacional

Zona Platinum, Oriente y Zona Pit A: Ingreso por la Vía Expresa (Av. Paseo de la República).

Tribuna Norte y VIP: Acceso por la Av. 28 de Julio con Paseo de la República.

Zona Occidente, Palcos y VIP Nation: Ingreso por la Calle Saco Oliveros (lado de Av. Petit Thouars).

Tribuna Occidente y Zona Platinum (segundo acceso): Entrada por la Calle Madre de Dios.

Es importante recordar que los asistentes deben llevar su documento de identidad en físico, además de presentar la entrada nominada desde su teléfono móvil.

Bad Bunny en Lima: Metropolitano y Corredor Azul amplían horarios por los conciertos en el Estadio Nacional

El alto flujo de asistentes llevó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a anunciar la ampliación de horarios en el Metropolitano y la adecuación de los servicios del Corredor Azul.



La Estación Estadio Nacional del Metropolitano operará hasta la medianoche durante los días de los conciertos, con el fin de facilitar el desplazamiento de los asistentes que se movilizan desde los extremos norte y sur de la ciudad.

En tanto, el servicio 301 del Corredor Azul mantendrá su horario regular, aunque los paraderos cercanos al estadio estarán habilitados de manera especial para el público. Además, la ATU implementará un servicio de taxi exclusivo, integrado por unidades autorizadas, para quienes elijan esta alternativa de transporte.