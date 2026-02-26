Roger Sweet, creador de 'He-Man', fue diagnosticado con demencia y vive en un centro especializado

Roger Sweet, el célebre creador de He-Man, fue diagnosticado con demencia y actualmente permanece en un centro especializado debido al avance de su condición. Su esposa, Marlene Sweet, explicó que el también diseñador de juguetes estuvo recibiendo cuidados en casa, pero la gravedad de su estado hizo necesario que fuera atendido por especialistas.

"Roger tiene ahora casi 91 años y, tristemente, padece demencia. Su enfermedad ha seguido avanzando y he hecho todo lo posible para atender sus necesidades en casa", así lo indicó en una publicación realizada en GoFundMe, una plataforma de recaudación de fondos para causas benéficas.

Relató que hace poco su esposo salió a caminar y regresó mucho más tarde de lo habitual y muy cansado. Al revisarlo, notó moretones en su cuerpo y signos de desorientación. Cuando le preguntó qué había sucedido, él no recordaba haberse caído ni pudo explicar cómo se produjeron las lesiones.

Roger Sweet, creador de 'He-Man', fue diagnosticado con demencia, reveló su esposa Marlene.Fuente: GoFundMe / Marlene Sweet

El creador de 'He-Man' requiere vigilancia médica constante

Marlene, con quien ha estado casado durante casi 40 años, señaló que lo llevó al área de emergencias de un hospital y tras horas de exámenes médicos, fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos con dos hemorragias cerebrales.

Según explicó, los médicos lo consideran de alto riesgo de caídas y le indicaron que debe usar un andador debido a la demencia. Sin embargo, él afirma que no lo necesita y continúa caminando sin la seguridad adecuada, pese a su estado de confusión. Por esa razón, los especialistas dijeron que debía residir en un centro especializado, donde pueda ser supervisado y mantenerse seguro.

Marlene dijo que creó una campaña de recaudación en GoFundMe para ayudar a cubrir el costo mensual del centro especializado, el cual no está cubierto por su seguro. "Es devastador ver que esto está sucediendo", expresó.

Roger Sweet con su familia.Fuente: GoFundMe / Marlene Sweet