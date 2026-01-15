Últimas Noticias
Escala la tensión en Minnesota por redadas migratorias de ICE y Trump amenaza con invocar Ley de Insurrección: ¿qué implicaría esta medida?

Siguen las protestas en Minnesota contra las acciones de ICE.
| Fuente: EFE/Composición
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En medio de protestas intensas y enfrentamientos tras dos tiroteos involucrando a agentes de inmigración, el presidente Donald Trump advierte sobre el uso de una ley centenaria para desplegar tropas federales en Minnesota, lo que podría escalar el conflicto y enfrentar desafíos legales inmediatos.

La tensión en Minnesota ha escalado drásticamente tras un aumento en las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han resultado en protestas airadas y dos incidentes con disparos por parte de agentes federales.

El presidente Donald Trump amenazó este jueves con invocar la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar fuerzas militares en el estado, argumentando que los líderes locales no están deteniendo a "agitadores profesionales e insurrectos" que atacan a los agentes.

Esta medida, que permitiría al mandatario federalizar tropas o enviar soldados para sofocar disturbios, se produce horas después de que un agente de ICE disparara e hiriera a un venezolano en Minneapolis, intensificando un conflicto que ya ha cobrado una vida y paralizado la economía local.

Los enfrentamientos comenzaron hace ocho días cuando un agente de ICE mató a tiros a la ciudadana estadounidense Renee Good, de 37 años, en su automóvil en Minneapolis.

Las protestas se han extendido a otras ciudades, con residentes confrontando a agentes federales que portan equipo militar y han arrestado a inmigrantes y manifestantes por igual.

Trump ha enviado casi 3000 agentes al área, lo que ha generado demandas legales del estado y acusaciones de violaciones a los derechos constitucionales.

El origen de las tensiones en Minnesota

Los operativos de ICE en Minneapolis y St. Paul han generado un impacto significativo en las comunidades locales, particularmente en áreas con alta población latina y somalí. Agentes federales han sido acusados de discriminación racial, deteniendo a ciudadanos afroamericanos y latinos para exigir identificación, rompiendo ventanas de autos y entrando a hogares sin órdenes judiciales.

En un incidente reciente, un agente de ICE disparó a un venezolano que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), huía tras un intento de detención vehicular. El DHS afirmó que dos personas atacaron al oficial con una escoba y una pala de nieve mientras luchaba con el hombre, y que el agente "realizó disparos defensivos".

El herido, identificado como Julio César Sosa-Celis, se recupera en el hospital con lesiones no mortales y el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, indicó que el FBI y la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota están investigando el caso.

Protestas posteriores incluyeron enfrentamientos donde manifestantes lanzaron fuegos artificiales, y agentes respondieron con gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y bolas de pimienta. Vehículos fueron vandalizados con mensajes como "Que le jodan a ICE" y "Estados Unidos, tierra de obedecer o morir".

Un miembro de la comunidad levanta las manos durante un enfrentamiento con agentes federales en un barrio residencial de Minneapolis.
| Fuente: EFE

La amenaza de Trump y sus implicaciones

Trump, quien ha calificado a la comunidad somalí de la zona como "basura" que debería ser "expulsada", escribió en redes sociales: "Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos de atacar a los Patriotas de ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó haber discutido la ley con Trump como "una de las opciones" constitucionales, aunque enfatizó que la decisión recae en él y que no hay planes de retirar agentes de Minnesota.

La Ley de Insurrección permite al presidente desplegar fuerzas militares o federalizar la Guardia Nacional para sofocar una rebelión, siendo una excepción a las leyes que prohíben el uso de soldados en la aplicación de la ley civil.

Según el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, se ha utilizado 30 veces en la historia de EE.UU., con la última invocación en 1992 durante los disturbios en Los Ángeles a solicitud del gobernador de California.

Presidentes como Dwight Eisenhower y John F. Kennedy la usaron para hacer cumplir la integración escolar contra la voluntad de gobernadores estatales, que se oponían a la integración racial entre 1953 y 1962.

Richard Painter, un experto legal y profesor de la Universidad de Minnesota consultado por The New York Times, ha afirmado que nada en las protestas actuales justifica su uso, ya que no se acerca a una insurrección. En cambio, señaló que podría enfrentar demandas inmediatas, similar a cómo un juez falló inconstitucional el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles el año pasado, también convocado por Trump

Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos observa a un hombre gritar durante un enfrentamiento en Minneapolis, Minnesota.
| Fuente: EFE

Impacto en las comunidades

Las redadas han paralizado la economía de las Ciudades Gemelas, con negocios reportando caídas de ventas entre 50 % y 80 %. El Burrito Mercado, un supermercado mexicano de 47 años, redujo horarios y vio a clientes y empleados evitar salir por miedo. 

Comunidades latinas y somalíes han sido particularmente afectadas, con detenciones de ciudadanos estadounidenses como Mubashir Khalif Hussen, de 20 años, detenido durante su almuerzo; Mahamed Eydarus, de 25 años, mientras paleaba nieve; y Javier Doe, arrastrado de su trabajo en Target.

La ACLU de Minnesota presentó una demanda colectiva alegando violaciones a la Cuarta Enmienda, describiendo una "campaña masiva de discriminación racial".

Incluso nativos americanos han sido detenidos, según líderes tribales como Frank Star Comes Out de la tribu Sioux Oglala, quien reportó arrestos de miembros tribales en el edificio federal de Fort Snelling.

"Los miembros de la tribu sioux oglala somos ciudadanos estadounidenses", dijo Star Comes Out al Minnesota Star Tribune. "Somos los primeros estadounidenses. No somos inmigrantes indocumentados", agregó.

