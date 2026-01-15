Escala la tensión en Minnesota por redadas migratorias de ICE y Trump amenaza con invocar Ley de Insurrección: ¿qué implicaría esta medida?

En medio de protestas intensas y enfrentamientos tras dos tiroteos involucrando a agentes de inmigración, el presidente Donald Trump advierte sobre el uso de una ley centenaria para desplegar tropas federales en Minnesota, lo que podría escalar el conflicto y enfrentar desafíos legales inmediatos.

La tensión en Minnesota ha escalado drásticamente tras un aumento en las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han resultado en protestas airadas y dos incidentes con disparos por parte de agentes federales.

El presidente Donald Trump amenazó este jueves con invocar la Ley de Insurrección de 1807 para desplegar fuerzas militares en el estado, argumentando que los líderes locales no están deteniendo a "agitadores profesionales e insurrectos" que atacan a los agentes.

Esta medida, que permitiría al mandatario federalizar tropas o enviar soldados para sofocar disturbios, se produce horas después de que un agente de ICE disparara e hiriera a un venezolano en Minneapolis, intensificando un conflicto que ya ha cobrado una vida y paralizado la economía local.

Los enfrentamientos comenzaron hace ocho días cuando un agente de ICE mató a tiros a la ciudadana estadounidense Renee Good, de 37 años, en su automóvil en Minneapolis.

Las protestas se han extendido a otras ciudades, con residentes confrontando a agentes federales que portan equipo militar y han arrestado a inmigrantes y manifestantes por igual.

Trump ha enviado casi 3000 agentes al área, lo que ha generado demandas legales del estado y acusaciones de violaciones a los derechos constitucionales.

El origen de las tensiones en Minnesota

Los operativos de ICE en Minneapolis y St. Paul han generado un impacto significativo en las comunidades locales, particularmente en áreas con alta población latina y somalí. Agentes federales han sido acusados de discriminación racial, deteniendo a ciudadanos afroamericanos y latinos para exigir identificación, rompiendo ventanas de autos y entrando a hogares sin órdenes judiciales.

En un incidente reciente, un agente de ICE disparó a un venezolano que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), huía tras un intento de detención vehicular. El DHS afirmó que dos personas atacaron al oficial con una escoba y una pala de nieve mientras luchaba con el hombre, y que el agente "realizó disparos defensivos".

El herido, identificado como Julio César Sosa-Celis, se recupera en el hospital con lesiones no mortales y el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, indicó que el FBI y la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota están investigando el caso.

Protestas posteriores incluyeron enfrentamientos donde manifestantes lanzaron fuegos artificiales, y agentes respondieron con gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y bolas de pimienta. Vehículos fueron vandalizados con mensajes como "Que le jodan a ICE" y "Estados Unidos, tierra de obedecer o morir".